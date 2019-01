Dít betekenen de dromen over je ex volgens deskundigen

Ben jij ook weleens zwetend wakker geworden omdat je voor de zoveelste keer hebt liggen dromen over je ex? Geen zorgen, je bent niet de enige die er weleens mee te maken heeft.

Lees ook: 6 tekenen dat je een gelukkige én gezonde relatie hebt

En nee, je hoeft niet bang te zijn dat het meteen betekent dat je hem of haar terugwil. Integendeel: ‘Meestal vertelt zo’n droom veel over wat er met jou aan de hand is’, aldus Lauri Quinn Loewenberg, professioneel dromenanalist. De deskundige legt het uit aan de hand van een aantal voorbeelden:

1. Als je droomt dat je ex je terugwil

Als je droomt dat jouw oude liefde huilend bij je aan de deur staat met een grote bos bloemen, wil dat misschien wél betekenen dat je hem of haar terugwil. ‘Jij bent degene die nadenkt over die mogelijkheid’, stelt Loewenberg. Vaak heb je deze dromen niet omdat jouw voormalige partner jullie relatie weer een kans wil geven. ‘Terwijl die gevoelens wel heel sterk en ‘echt’ kunnen voelen in de droom, zo echt dat het lijkt dat het in het echte leven ook zo is. Maar vaak is dat niet het geval.’

2. Dromen over een recente ex

Ben je pas net uit elkaar en ben je bang dat je een overhaaste beslissing hebt gemaakt om er een punt achter te zetten, helemaal nu je weer over hem of haar droomt? Het heeft meer met je onderbewustzijn te maken. ‘Die probeert je over de breuk heen te helpen’, legt de deskundige uit. ‘Hoe ervoer je de break up? Ben je blij dat het gedaan is of wilde je dat het nog niet over was? Zijn er dingen die je mist? Heb je nog hoop? Ben je boos? Voel je je schuldig? Denk na over wat je onderbewustzijn je duidelijk wil maken.’

3. Als je de relatiebreuk herbeleeft in je dromen

Word je vol emotie wakker omdat je zojuist hebt gedroomd dat je ex het opnieuw uitmaakte? ‘Als het recent was, dan herbeleef je het gewoon. Je hebt het nog niet verwerkt’, aldus Lauri. ‘Is het wat langer geleden dan moet je bekijken waarom je hierover nadenkt. Vaak heeft het met een andere afwijzing te maken.’

4. Dromen over een ongezonde relatie

Onlangs gedroomd dat je weer in de ongezonde relatie bent beland die je juist net achter je gelaten had? Of het nu om een agressieve, hebberige of jaloerse ex ging, volgens de expert komt het vaak neer op hetzelfde principe. ‘Je ziet nog af van de ervaring en hebt eigenlijk te maken met een trauma. Je moet naar deze situatie kijken en eerlijk zijn met jezelf. Ben je boos op jezelf omdat je zo lang samen was met deze persoon? Vrouwen die in lange relaties waren met partners hen niet goed behandelden, doen dat vaak uit angst. Wanneer ze eindelijk ontsnappen, zijn ze boos op zichzelf en dromen reflecteren die kwade gevoelens.’

5. In je dromen vermoord door je ex

Volgens Loewenberg is dit meestal een teken dat je er veel moeite voor doet om frustraties los te laten. ‘Het grootste probleem dat bij een slechte relatiebreuk komt kijken is dat we vaak frustraties en negatieve gevoelens meenemen naar onze volgende relatie.’ En deze nachtmerrie is eigenlijk zo slecht nog niet, als we de deskundige mogen geloven. ‘Deze droom kan juist helpen. Je ‘doodt’ als het ware alle negatieve gevoelens.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock