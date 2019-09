Dít is de populairste trouwdatum (spoiler: het is niet in de lente)

Bij het plannen van een bruiloft komt natuurlijk superveel kijken. Maar voordat je kunt beginnen met het regelen van de muziek, de jurk, de locatie, de gastenlijst en de taart is misschien wel de belangrijkste vraag die je jezelf moet stellen: wanneer?

Er blijkt 1 dag te zijn waarop de meeste koppels trouwen. En nee, deze dag valt dus een keer níet in de lente. De lente is vanwege het weer wel de populairste periode om te trouwen. Toch blijkt uit een nieuw trouwrapport van Wayfair dat de populairste trouwdatum dit jaar in september valt.

‘Ja ik wil!’

Op 21 september 2019 zullen de meeste stelletjes ‘Ja, ik wil’ tegen elkaar zeggen. Waarom dan precies deze zaterdag? De kans is groot dat het op deze mooie dag niet te warm en niet te koud is. Ook zal er waarschijnlijk niet veel regen vallen en is de avondtemperatuur ideaal voor een buitenfeestje.

Weekend

Bovendien valt 21 september dit jaar op een zaterdag, en deze dag is al jaren de grote favoriet voor bruidsparen. En dat terwijl je doordeweeks voor een minder hoog bedrag in het huwelijksbootje kan stappen.

Beeld: iStock | Bron: Libelle