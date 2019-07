De nieuwe datingtrend is ‘shelving’ en de kans is groot dat jij je eraan schuldig maakt

Voor wie nieuw wordt losgelaten in de wereld van het online daten is het waarschijnlijk even wennen. Want door de tientallen apps zie je bijna het bos niet meer, en je moet behoorlijk op je qui vive zijn, want niet iedereen zit er met dezelfde bedoelingen op.

Een doorgewinterde vrijgezel – en online dater – weet dat je snel moet afspreken. Want een live kop koffie zegt meer dan tien weken online geklets. Maar je moet ook een dikke huid kweken. Hoor je niks meer na een afspraak, helaas pindakaas, maar we voelen ons blijkbaar niet altijd geroepen om de ander ‘netjes’ op de hoogte te stellen dat we het bij die ene kop thee, een wijntje, of geseks, willen houden. Zegt niets over jou, maar wél wat over je (ex)date.

Te druk om te daten

Een nieuwe datingterm doet zijn intrede: shelving. En ook deze term heeft te maken met het feit dat we anno 2019 vooral aan onszelf denken. Shelving ontstaat doordat we druk, druk, druk zijn, maar wel willen daten. We slingeren onszelf dus op een of meerdere datingapps en beginnen met het maken van matches.

Serial dating

Nu werkt het met online daten anders dan in real life. In het echte leven is het geluk hebben om tegen date aan te lopen. Online kun je er op een avond meerdere verzamelen. Maar als het echt tot afspreken komt, moet je ineens tijd gaan vrijmaken, en tijd is schaars. Wat online daters dus waarschijnlijk wel herkennen is dat als je begint over elkaar ontmoeten, het ineens lastig is om een datum te plannen.

En kan te maken hebben met verschillende dingen:

Jij of je date zijn eigenlijk te druk om te daten, en dus laat een afspraak op zich wachten (maar hey, als je besluit om te gaan daten moet je prioriteiten stellen toch?) Jij, of je date, hebt al een of meerdere afspraken staan en wil dus eerst die afwachten om te bepalen of jij of de ander nog in de race is. Jullie mogelijke afspraak staat voorlopig dus even ‘op de plank’. Je date is op een app gegaan om zijn of haar ego op te krikken. Het feit dat jullie gematcht zijn is dus eigenlijk al de trofee, die op de boekenplank wordt gezet – maar dat weet jij niet. Een van jullie heeft bindingsangst en houdt het dus liever bij online kletsen. Want stel dat het in het echt niet leuk is…

Ultimatum

Heb je het gevoel dat je ‘ge-shelved’ wordt? De enige manier om erachter te komen is door uit te spreken hoe je je voelt. Lukt het bijvoorbeeld niet om binnen twee of drie weken af te spreken en baal je daar van? Leg dat uit, en zeg daarbij wat voor gevoel je het geeft (bijvoorbeeld dat je denkt dat het voor hem of haar niet zo’n prioriteit heeft). Stel voor jezelf een ultimatum, en neem afscheid als die overschreden wordt.

