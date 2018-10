Een vent die eigenlijk al voor een ander heeft gekozen, een vaag verhaal over bindingsangst of dat krenterige Tikkie achteraf dat blijft knagen: deze vrouwen beleefden een date from hell.

Sandra (30): ‘We hadden na werktijd afgesproken in de kroeg. Hij was het type man dat zijn eigen groenten kweekt, tegen doordeweeks drinken is en vroeger alleen met houten speelgoed mocht spelen. Omdat we allebei nog moesten eten, besloten we een pokébowl te bestellen. Het moest natuurlijk wel gezond allemaal, dus nee, geen borrelplank. We rekenden onze pokébowls apart af, wat ik al tamelijk ongezellig vond. Daarna liep ik met hem mee naar zijn fiets. Om onverklaarbare redenen meende ik aan te voelen dat hij me bij het afscheid wilde zoenen. Terwijl ik vooroverboog, wendde hij zijn hoofd af met de mededeling: ‘Niet op de eerste date.’ Ik wilde ter plekke verdwijnen.’

Iris (33): ‘Ik ging op date met een jongen die ik tijdens het uitgaan was tegengekomen. We dronken een paar drankjes en gingen toen naar mijn huis voor seks. Twee dagen later stuurde hij me een Tikkie. Voor een bedrag van elf euro! Hij is niet armlastig; hij heeft een goede baan. Ik heb netjes betaald en heb later zelfs nog een keer met hem afgesproken, maar dat krenterige Tikkie bleef toch aan me knagen. Het is niets geworden tussen ons.’

Jill (28): ‘Mijn date en ik zaten op het terras. Het was kort na de verkiezingen en hij vertelde me dat hij had gestemd op een partij waar ik me totaal niet in kon vinden. Toen ik dat zei, op een rustige manier, stond hij woedend op, gooide hij een paar euromunten in mijn gin-tonic voor de rekening en weg was hij.’

