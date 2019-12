Daisy (26): ‘Mijn liefde voor Marc overheerst alles, ook ons leeftijdsverschil van 27 jaar’

Daisy Tel (26) viel als een blok voor een man die qua leeftijd haar vader had kunnen zijn. Ondanks alle kritiek zijn zij en haar vriend Marc (53) al vijf jaar supergelukkig met elkaar en is zij zwanger van hun tweede kind.

“Veel mensen denken dat ik op oudere mannen val, maar dat is niet zo. Mijn liefde voor Marc heeft niets met leeftijd te maken, ik ben puur op zijn persoonlijkheid gevallen. Vijf jaar geleden zagen we elkaar voor het eerst. Marc was chef-kok in het restaurant waar ik kwam werken als serveerster. De sfeer was er erg goed en we spraken geregeld met een groep collega’s buiten werktijd af om wat te gaan drinken. Het klikte tussen Marc en mij. We hadden leuke gesprekken en hij bracht mij na afloop vaak thuis op zijn motor. Gewoon als vrienden. Maar langzaam kreeg ik door dat hij meer voor mij begon te voelen. Ik zat voor de finale van een missverkiezing een paar dagen in Egypte en ik merkte dat ik hem heel erg miste. Eenmaal terug in Nederland keken we elkaar aan en wisten we dat er geen ontkomen meer aan was.”

Best een dingetje

“Mijn moeder had het als eerste door. Ze had Marc al eens ontmoet toen ze een keer was komen eten in het restaurant. ‘Volgens mij ben je verliefd’, zei ze. Ik ontkende het in eerste instantie, want ik realiseerde me dat het leeftijdsverschil toch wel een dingetje was. Ik had geen idee hoe zij daarover zou denken. Maar ik had het steeds vaker over Marc en was altijd supervrolijk als ik weer aan het werk ging, dus uiteindelijk gaf ik het toe. Mijn moeder reageerde positief. Haar ouders schelen ook best veel in leeftijd dus zij vond het niet zo’n probleem.”

“Mijn vader daarentegen, vond het helemaal niks. ‘Mijn dochter met een oudere man? Wat denkt hij wel niet?’, zei hij. Achteraf snap ik dat heel goed. Mijn vader is 56. Het is natuurlijk ook best lastig als je dochter thuiskomt met een man die maar drie jaar jonger is dan jijzelf. Het werd zelfs zo’n ding dat mijn vader en ik een tijdje helemaal niet meer met elkaar spraken. ‘Zo werkt dit niet’, zei Marc. ‘We gaan samen naar je ouders en spreken het uit.’ Dat bleek een goede zet. Tijdens het gesprek zag mijn vader in hoe serieus Marc is, en hoeveel hij van mij houdt. Bovendien vond hij het heel mooi dat Marc zelf het initiatief had genomen om het gesprek aan te gaan.

Fitte vader

“Mijn kinderwens is altijd groot geweest. Als Marc geen kinderen meer had gewild, was dat voor mij wel een reden geweest om niet met hem verder te gaan. Maar gelukkig stond Marc daar ook nog voor open en zo werd drie jaar geleden ons zoontje Senn geboren. Marc is heel sportief en net zo fit als een jonge vader.”

“Zelf sta ik er nooit zo bij stil dat Marc 27 jaar ouder is dan ik, maar anderen natuurlijk wel. Dat werd weer eens duidelijk toen we ons wilden inschrijven bij de sportschool. De baliemedewerker zei: ‘Als je samen met je vader komt sporten, kunnen jullie familiekorting krijgen.’ Tja, dat is niet leuk om te horen, maar ik begrijp het wel. Maar ik heb weleens moeite met meningen die ik op internet lees. Zoals laatst naar aanleiding van een interview met dj Tiësto. Hij is vijftig en trouwde met zijn vriendin van 22. In de reacties eronder las ik dat mensen dat maar vies vonden. ‘Bah, zo’n oudere vent met zo’n jong meisje.’ Hoezo is dat vies? Dat begrijp ik echt niet. Oké, we passen misschien niet in het ideaalplaatje dat mensen voor ogen hebben. Maar wie bepaalt wat ideaal is?”

Lees ook

Ideale man

“Natuurlijk, de kans dat Marc ziek wordt neemt toe naar mate hij ouder wordt. Maar als dat gebeurt, dan is dat maar zo. Dan zal ik hem met liefde verzorgen, als dat nodig is. Want ik kies voor Marc en alles wat erbij komt. En ja, de kans is ook aanwezig dat Marc eerder overlijdt dan ik. En dat onze kinderen dan hun vader moeten missen. Maar het kan ook net zo goed zijn dat hij gezond 90 wordt. Of dat ík ziek word. Het leven valt niet te plannen.”

Tekst: Tessa Bosman | Beeld: Justine Wouterson