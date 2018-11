Bedgeheimen: ‘De werkelijkheid overtrof al mijn verwachtingen’

Zij is 29 en werkt als zelfstandige. Hij is 30 en kantoormedewerker. Ze zijn twee maanden samen.

Lees ook: Bedgeheimen: ‘Ik vind het sexy om bovenop te zitten’

Lisa

Onze eerste keer: ‘Vanaf de eerste date hing er spanning tussen ons in de lucht. Tijdens onze derde date zoenden we, op de vierde lieten we ons helemaal gaan. Natuurlijk verliep die eerste keer niet helemaal perfect, maar het was wel heel opwindend en vurig.’

Wij vrijen: ‘Twee à drie keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Tom heeft heel bijzondere ogen, die maken zijn gezicht uniek. Maar dat hij zo slim is, vind ik het aantrekkelijkst van alles.’

Mijn favoriete standje: ‘Het lekkerst vind ik het wanneer ik op mijn buik lig en hij achter me zit. Dan voel ik hem diep in me en kan hij mij goed vastpakken.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Na twee maanden zit er gelukkig nog geen routine in. We doen waar we op dat moment zin in hebben.’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Not to be rude, maar ik heb toch de indruk dat mannen beter worden in bed wanneer ze de dertig passeren. Ik kan met Tom ook goed over seks praten. Wat een verademing.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘Duidelijk laat merken dat hij geil wordt van mij door me gretig vast te grijpen, hevig te zoenen, zachtjes te kreunen en te hijgen…’

Ik droom weleens van: ‘Tom die mij in bed domineert. In mijn fantasie gooit hij me op het bed, bindt hij me vast en doet hij met me wat hij wil.’

Nee, bedankt! ‘Ik ben wel open-minded. Ik knap alleen wel af op een man die zich onderdanig of afwachtend opstelt.’

Minpuntje: ‘Ik zou graag de tijd nemen om lang van elkaar te genieten, maar Tom heeft, geloof ik, een concreter actieplan in gedachten: huisje, boompje, beestje.’

Ik geef mijn seksleven een 8.

Toon

Onze eerste keer: ‘Ik vind Lisa de opwindendste vrouw die ik ooit heb ontmoet. Vanaf de eerste date beeldde ik me in hoe het zou zijn om met haar te vrijen. De werkelijkheid overtrof al mijn verwachtingen.’

Wij vrijen: ‘Twee à drie keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Lisa is een kanjer, met de meest perfecte borsten en billen die ik ooit heb gezien. En dan is ze ook nog heel slim, lief en grappig.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik heb niet per se een voorkeur, al vind ik het uitzicht wel subliem wanneer we het in cowgirl of doggystyle doen.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Ik vind het geweldig dat Lisa me vertelt wat ze lekker vindt. Zo is het voor mij veel makkelijker om haar te bevredigen, wat de seks voor ons beiden beter maakt.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Met die ondeugende blik van haar naar me kijkt. Dan stapt ze op me af en weet ik: oh yeah, it’s on!’

Ik droom weleens van: ‘Een private striptease van Lisa, in een mooi decor en op zwoele muziek.’

Nee, bedankt! ‘Ik zeg nooit nooit. Behalve wanneer iemand me plas- of poepseks zou voorstellen dan.’

Minpuntje: ‘Zo verliefd zijn als ik nu ben is zalig, maar maakt me soms ook onzeker. Voor de eerste keer in mijn leven weet ik wat jaloezie is. Ik wil dit voor altijd koesteren.’

Ik geef mijn seksleven een 9.

Dit artikel komt uit Flair 44. Deze editie ligt nu in de winkel. Ook meedoen? Stuur dan een mailtje naar flair@sanoma.com.

Tekst: Elien Geboers | Beeld: iStock