Zij is 31 en chemicus, hij is 33 en ambtenaar. Ze zijn 3 jaar samen en delen hun bedgeheimen.

Tyche

Aantal vorige bedpartners: “27.”

De eerste keer samen: “Ik was al een tijdje vrijgezel en had een tamelijk losbandig seksleven. Eigenlijk vond ik het best spannend om weer seks te hebben met iemand voor wie ik ook gevoelens had. Dit moest een bijzonder moment zijn.”

Wij vrijen: “5 keer per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel? “Hij heeft een stoere, brede borstkas. Lekker mannelijk.”

Mijn favoriete standje: “Ik houd wel van hevige, wilde seks. Daar hoort voor mij veel afwisseling bij.”

En zo vrijen we het vaakst: “We beginnen bijna altijd met orale seks. Daar raken we beiden superopgewonden van.”

De hotspot: “Overal! We hebben nog geen kinderen, dus elke kamer in huis is nu nog een sekskamer.”

Grootste bedblunder: “We wilden eens een vibrerende penisring gebruiken. Maar dat ding zat zo strak rond Carlo’s penis gekneld, dat hij halverwege moest opgeven van de pijn.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Een hele tijd had ik alleen wilde, experimentele seks. Hoe specialer het was, hoe geiler, dacht ik toen. Met Carlo heb ik ook weer leren genieten van ‘gewone’ seks.”

Ik word helemaal wild als hij: “Zijn uniform voor mij aantrekt.”

Ik droom weleens van: “Een trio met een andere vrouw of een bezoek aan een parenclub, maar ik denk niet dat Carlo dat wil.”

Nee, bedankt: “Er zijn weinig dingen waar ik níét voor opensta, zolang we er allebei een fijn gevoel bij hebben.”

Minpuntje: “Aan de ene kant houden we van onze vrijheid en het avontuur dat daarbij hoort, maar we denken ook steeds vaker aan kinderen. Soms ben ik bang dat een baby een grote impact zal hebben op ons seksleven.”

Ik geef mijn seksleven een 9.

Carlo

Aantal vorige bedpartners: “6.”

De eerste keer samen: “Die avond was mind-blowing. Ik kwam uit een relatie waarbij de seks niet veel voorstelde. Tyche nam het initiatief en had veel spannende ideeën. Volgens mij was die eerste keer avontuurlijker dan mijn hele vroegere seksleven bij elkaar.”

Wij vrijen: “5 keer per week.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Ze is superklein, maar larger than life qua karakter. Dat vind ik een heel aantrekkelijke combinatie.”

Mijn favoriete standje: “Ik vind bijna alles lekker, maar de klassieke doggystyle vind ik spannend, hevig en… met een geweldig uitzicht.”

En zo vrijen we het vaakst: “Er zit eigenlijk weinig routine in. We wisselen vaak af en doen wat op dat moment lekker voelt.”

De hotspot: “Misschien boring, maar toch ons bed. Het hoeft niet altijd spectaculair te zijn om het goed te hebben.”

Grootste bedblunder: “Als je ooit een buttplug wilt gebruiken, heb ik 3 goede tips: glijmiddel, glijmiddel en nog eens glijmiddel.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Ze heeft mijn horizon verbreed en me laten kennismaken met zo veel leuke manieren om seks te hebben.”

Ik word helemaal wild als zij: “Alleen in een overhemd rondloopt.”

Ik droom weleens van: “Vrijen als ze zwanger is. Niet omdat ik daarop kick, wel omdat ik denk dat ze zo mooi zwanger zal zijn als het zover is.”

Nee, bedankt: “Ik vind het spannend om te experimenteren met handboeien, blinddoeken en zweepjes, maar haar écht pijn doen, zou ik niet kunnen. Het moet altijd om genot blijven draaien.”

Minpuntje: “Ik houd erg van ons avontuurlijke leven en vind het heel spannend om te experimenteren, maar op een bepaald moment wil ik met haar settelen en kinderen krijgen. Soms vrees ik dat Tyche nog te veel wil ‘spelen’ en nog niet klaar is voor een gezin.”

Ik geef mijn seksleven een 9.

Tekst: Elien Geboers | Beeld: iStock