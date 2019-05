Bedgeheimen: ‘Soms ben ik bang dat we onze vriendschap op het spel zetten’

Zij is 30 en sales advisor. Hij is 34 en marketingmanager. Ze zijn 1 maand samen en vertellen deze week in Flair over hun seksleven.

Lolita

Vorige bedpartners: “8.”

Onze eerste keer samen: “Een jaar lang waren we flirterige vrienden. Toen we eindelijk samen in bed belandden, was ik ongesteld. Het bleef bij zoenen en knuffelen. Een week later gingen we écht met elkaar naar bed, dat was een prachtig en romantisch moment.”

Wij vrijen: “2 à 3 keer per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Hoe verliefder ik word, hoe aantrekkelijker ik hem vind. Het meest verleidelijk is zijn innemende glimlach.”

Mijn favoriete standje: “Yihaa, I’m a cowgirl!”

Maar zo vrijen we het vaakst: “Onze relatie is nog heel pril, dus alles is nieuw en opwindend.”

De hotspot: “Een ander stel in onze vriendenkring staat erom bekend dat ze op elk evenement wel ergens van jetje geven. Wij gaan de uitdaging aan hen te overtreffen.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Ik wil niet te hard van stapel lopen, maar ik heb het gevoel dat hij verandert hoe ik over seks denk. Met hem voelt het intiemer, dieper, persoonlijker, en wil ik een echte connectie in bed.”

Ik word helemaal wild als hij: “Vol zelfvertrouwen tegen me zegt dat hij me zal laten klaarkomen, en daar enkele minuten later ook in slaagt.”

Ik droom weleens van: “Nog meer seks met hem? Omdat we nog maar net een relatie hebben, wonen we apart en hebben we niet zo veel tijd samen.’

Nee, bedankt: “Ik ben wel wild in bed, maar niet kinky. BDSM of anale seks kan mij niet bekoren.

Minpuntje: “Soms ben ik bang dat we onze vriendschap op het spel zetten. Ik ben heel verliefd, maar wat als het op de lange termijn niet werkt tussen ons?”

Ik geef mijn seksleven een 8

Tijs

Vorige bedpartners: “17.”

Onze eerste keer samen: “Omdat ik al maanden verliefd op haar was, had ik al honderduit gefantaseerd over de seks. Maar geen van die fantasieën kan tippen aan de realiteit. Na lang wachten voelde het echt magisch.”

Wij vrijen: “3 keer per week.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Ze heeft het figuur van een model, en prachtige borsten.”

Mijn favoriete standje: “Ik ben met plezier haar rodeostier.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “We zijn stapelverliefd, dus de vonken spatten er vanaf, op welke manier dan ook.”

De hotspot: “Ik kijk al uit naar onze eerste vakantie samen, zodat we het op een paradijselijke plek in het water kunnen doen.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Lita heeft een grote mond, maar was heel verlegen toen we voor het eerst met elkaar naar bed gingen. Niet uit onzekerheid, maar omdat het heel speciaal en intiem is om te vrijen met iemand met wie je al een diepe vriendschap hebt.”

Ik word helemaal wild als zij: “Me hartstochtelijk zoent. Ze kust echt heel lekker en laat me op die manier merken hoeveel zin ze in me heeft.”

Ik droom weleens van: “Seks op spannende plaatsen. Gelukkig komt de zomer eraan: geen beter moment om op ‘avontuur’ te gaan.”

Nee, bedankt: “Ik ben heel open-minded. Zolang we er ons alle twee goed bij voelen en het veilig en hygiënisch is, wil ik het wel proberen.”

Minpuntje: “We zijn een pril koppel binnen een grote vriendengroep. Dat is altijd even wennen voor iedereen. De dynamiek tussen ons en sommige vrienden is veranderd, maar het zal allemaal wel goed komen.”

Ik geef mijn seksleven een 8

Dit artikel komt uit Flair 22. Deze editie ligt nu in de winkel.

Beeld: iStock