Bedgeheimen: ‘We wisselen het meest af tussen missionaris en cowgirl’

Zij is 18 en studente taal- en letterkunde. Hij is 19 en student economische wetenschappen. Ze zijn sinds 2 jaar een stel en wonen samen op kamers.

Ulrike

Vorige bedpartners: ‘1.’

De eerste keer: ‘Kwam onverwacht. Tijdens een filmavond bij mij thuis begon Thomas me te zoenen. Overal. Voor we het goed en wel beseften, lagen we in bed. Hoe de film geëindigd is, weten we niet.’

Wij vrijen: ‘3 keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Ik ben gek op zijn billen, die zijn lekker zacht.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik zit het liefst boven op hem, omdat ik dan alles beter voel. Op z’n hondjes is ook gevoelig, maar doe ik minder graag, omdat ik Thomas dan niet zie.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘We wisselen het meest af tussen missionaris en cowgirl.’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Als ik de touwtjes in handen neem, geniet hij nog meer van seks. Ik heb het echt moeten leren. En eerlijk gezegd komt het nog niet altijd van mijn kant.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘Mij vol vuur begint te zoenen. Op m’n mond, in m’n nek en verder.’

Ik droom weleens van: ‘Seks op het strand. Tijdens een vakantie aan de kust hebben we het al eens in de duinen gedaan. We zochten een rustig plekje waar we ons tegen de avond terugtrokken. Uit voorzorg hadden we wel een grote handdoek meegenomen tegen het zand en eventuele nieuwsgierige voorbijgangers. Dat wil ik nog weleens overdoen.’

Nee, bedankt: ‘De gedachte aan anale seks geeft me echt kippenvel.’

Minpuntje: ‘Hij valt na de seks vaak als een blok in slaap. Wat naspel zou geen kwaad kunnen.’

Ik geef mijn seksleven een 7.5.

Thomas

Vorige bedpartners: ‘1.’

De eerste keer: ‘Waren we allebei erg gespannen. Maar voor een eerste keer vond ik het best meevallen. Het smaakte in ieder geval naar meer.’

Wij vrijen: ‘3 keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Zonder twijfel Ulrikes borsten: twee mooie heuveltjes die perfect in mijn handen passen.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik houd graag de controle, dus missionarishouding werkt het best voor mij. Al mag Ulrike ook op mij komen zitten. Het zicht op haar borsten compenseert voor mij het gebrek aan controle.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘We hebben afgesproken dat we om beurt bovenop mogen liggen of zitten. Zo krijgen we allebei even vaak onze zin.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Ik ben meteen van de actie en wilde vaak gewoon beginnen aan seks. Ulrike wil liever wat meer voorspel. Ze heeft me overtuigd. Met voorspel genieten we nog langer van elkaar.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Het rode jurkje draagt dat ik voor haar heb gekocht: een kort jurkje met een diep uitgesneden decolleté en een kanten boordje.’

Ik droom weleens van: ‘Gepijpt worden achter het stuur. Al moet ik dat nog even aan Ulrike vertellen.’

De hotspot: ‘Ik vond het in de duinen ook wel spannend. Al bleven we wel de hele tijd alert op onze omgeving.’

Nee, bedankt! ‘Ik denk dat we het daarover eens zijn: anale seks.’

Minpuntje: ‘Ulrike zou wat vaker het initiatief mogen nemen. Misschien moeten we daarvoor ook eens een omstebeurt-regel voor instellen.’

Ik geef mijn seksleven een 8.

