Bedgeheimen: ‘Thijs was nog maagd, dus kunnen we nu alles samen ontdekken’

Zij is 22 en studente psychologie. Hij is 23 en student medische beeldvorming. Ze zijn 3 jaar samen.

Anne

Vorige bedpartners: “2.”

Onze eerste keer: “Was in mijn eenpersoonsbed in mijn studentenkamer. Voor Thijs was het de allereerste keer, dus het ging er wel wat stuntelig aan toe. Dat we zo weinig plaats hadden, maakte het er niet makkelijker op. Al was het wel een unieke belevenis.”

We vrijen: “1 à 2 keer per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Zijn billen. Hij heeft een stevig kontje om lekker in te knijpen: zalig!”

Mijn favoriete standje: “Ik vind het leuk als hij veel controle heeft, dus doggystyle is mijn favoriet. Het voelt ook gewoon goed aan.”

En zo vrijen we het vaakst: “Doggystyle, omdat ik me daar zelfverzekerd bij voel.”

De hotspot: “Het bed. Veilig, vertrouwd en comfortabel. Bovendien wonen we nog bij onze ouders. Het is vaak de enige optie. Dat zal wel veranderen als we binnenkort gaan samenwonen.”

Grootste bedblunder: “We wilden een nieuw standje uitproberen in de douche, waarbij ik mijn voet op de rand van het bad moest plaatsen. Ik stond helaas niet zo stabiel, waardoor we bijna omvielen. Dat hebben we niet meer geprobeerd.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Dat het oké is om egoïstisch te zijn en voor je eigen genot te kiezen.”

Ik word helemaal wild als hij: “Kusjes geeft in m’n nek of als hij mijn hele rug kust.”

Ik droom weleens van: “Geblinddoekt en vastgebonden worden, omdat je je dan pas helemaal overgeeft aan je partner. Maar omgekeerd lijkt het me ook wel leuk.”

Nee, bedankt: “Als ik mijn partner voor de volle 100 % vertrouw, dan sta ik voor alles open.”

Minpuntje: “Omdat Thijs nog maagd was, had hij geen ervaring en wist hij niet wat hij wel of niet leuk vond. Aan de andere kant is dat ook een voordeel, omdat we nu alles samen kunnen ontdekken.”

Ik geef mijn seksleven een 8

Thijs

Vorige bedpartners: “0.”

Onze eerste keer: “We waren al een paar weken samen. Niet alles ging even vlot, want het was mijn eerste keer, maar het was wel heel liefdevol. Anne heeft nooit gepusht of aangedrongen en ze wist precies hoe ze me moest geruststellen.”

We vrijen: “1 à 2 keer per week.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Het klinkt misschien raar, maar ik vind haar neus het allermooist. Als ik erover wrijf, trekt ze hem heel schattig op.”

Mijn favoriete standje: “Ik wil haar lichaam graag zien. Cowgirl is daarom mijn favoriete standje. Zo heeft zij bovendien de meeste controle.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “We hebben altijd een lang en uitgebreid voorspel. Dat vinden we allebei zalig. Omdat zij fan is van doggystyle, is dat ons go to-standje.”

De hotspot: “We wonen allebei nog thuis, dus de slaapkamer is de leukste plek. Daar hebben we de meeste privacy.”

Grootste bedblunder: “Dat nieuwe standje in de douche lukte niet zo goed. We hebben het een paar keer geprobeerd, maar we vielen elke keer bijna om. Toen zijn we er maar mee gestopt.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Dat het belangrijk is om goed aan te geven wat je wel of niet leuk vindt. Genot is het allerbelangrijkste tijdens seks.”

Ik word helemaal wild als zij: “Een striptease doet of al zoenend van mijn gezicht over mijn buik naar beneden gaat.”

Ik droom weleens van: “Seks met meerdere mensen tegelijk, een triootje bijvoorbeeld.”

Nee, bedankt: “Plasseks vind ik echt onaantrekkelijk.”

Minpuntje: “Anne is onzeker over haar lichaam, dus zit ze niet graag on top. Dat vind ik jammer. Zeker omdat ze geen enkele reden heeft om onzeker te zijn.”

Ik geef mijn seksleven een 7

