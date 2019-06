Zij is 25 en verkoopster. Hij is 27 en werkt in de bouw. Ze zijn 1,5 jaar samen.

Sylvia

Vorige bedpartners: “11.”

Onze eerste keer samen: “Na een paar slechte onenightstands had ik geen hoge verwachtingen. Wouter wist me aangenaam te verrassen. Het was niet de beste seks die we ooit hadden, maar ik genoot er echt van.”

Wij vrijen: “2 à 3 keer per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Omdat Wouter voor zijn werk zware dingen moet tillen, heeft hij sterke en stoere armen en schouders. Ik voel me fijn en veilig als hij me omhelst.”

Mijn favoriete standje: “Ik vind het wel opwindend op z’n hondjes. Zo voel ik hem ook het diepst.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “Hij houdt ook van doggy, dus zo eindigen onze vrijpartijen het vaakst.”

De hotspot: “Af en toe mag het wat gekker, maar het bed blijft wel de ideale plaats voor mij.”

Grootste bedblunder: “Ik ben ooit in slaap gevallen terwijl hij me oraal bevredigde. Dat lag echt niet aan hem, ik was gewoon doodmoe.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Ik vond het nooit fijn om te pijpen, maar bij Wouter gaat het wel. Ik hou van hem, daardoor voelt het anders.”

Ik word helemaal wild als hij: “Me oppakt en me op het bed gooit. Ik houd wel van wat machogedrag in de slaapkamer.”

Ik droom weleens van: “Seks in de stromende regen.”

Nee, bedankt: “Als hij ook maar iets in de richting van anale seks probeert, schop ik hem het bed uit.”

Minpuntje? “Ik vind Wouter goed in bed en krijg voldoende aandacht tijdens het vrijen, maar echt romantisch aangelegd is hij niet. Soms zou het voor mij nog wat zachter en zoeter mogen.”

Ik geef mijn seksleven een 8.

Wouter

Vorige bedpartners: “15.”

Onze eerste keer samen: “Als ik met iemand naar bed ga, denk ik daar niet over na. I just go with the flow. Met Sylvia zat dat vanaf de eerste keer vrij goed. Een beetje gestuntel hoort er altijd bij, maar het smaakte zeker naar meer.”

Wij vrijen: “2 à 3 keer per week.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Sylvia heeft rossig haar. Dat maakt haar voor mij heel knap en vurig.”

Mijn favoriete standje: “Ik vind het lekker op z’n hondjes. Dan heb ik goed uitzicht, kan ik haar billen vastgrijpen en hevig stoten.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “We eindigen meestal in doggy style. In dat standje komen we allebei het lekkerst klaar.”

De hotspot: “Het klinkt misschien niet spannend, maar in bed heb je toch de meeste mogelijkheden.”

Grootste bedblunder: “Sylvia is ooit in slaap gevallen toen ik haar oraal wilde bevredigen. Dat was niet bevorderlijk voor mijn ego.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Sylvia vindt het wel lekker om wild te vrijen, maar geniet ook van zachte seks. Ik doe mijn best niet te snel te gaan.”

Ik word helemaal wild als zij: “Rode kanten lingerie voor me aantrekt. Dat blijft mijn ultieme turn on en het staat zo mooi bij haar lichte huid en haar haar.”

Ik droom weleens van: “Seks in een van de pashokjes op haar werk.”

Nee, bedankt: “Een andere man in bed is echt geen optie.”

Minpuntje: “Als ik kon kiezen, zouden we nog vaker vrijen. Ik zou best elke dag seks willen hebben, maar daarvoor moet je natuurlijk met z’n tweeën zijn.”

Ik geef mijn seksleven een 8.

Dit artikel komt uit Flair 25. Deze editie ligt van 19 t/m 25 juni 2019 in de winkel. Ook meedoen? Stuur een mailtje naar flair@sanoma.com.

Tekst: Elien Geboers | Beeld: iStock