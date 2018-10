Bedgeheimen: ‘Het mag er best eens wat ruig aan  toegaan’

Zij is 28 en hr-manager. Hij is 29 en accountmanager. Ze zijn twee jaar samen.

Steffi

Hoeveel vorige bedpartners? ‘Vier.’

Onze eerste keer: ‘Op onze vierde date nodigde Ruben me uit voor een filmpje bij hem thuis. We hebben de ontknoping niet gehaald, maar het alternatief was misschien nog wel spannender.’

Wij vrijen: ‘Drie keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Het is geen lichaamsdeel, maar Ruben draagt een bril en dat vind ik ongelooflijk sexy. Al mag zijn kontje er zeker ook zijn.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik hou wel van missionaris, omdat we elkaar dan kunnen aankijken.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘De klassiekers: missionaris, cowgirl en lepeltje-lepeltje.’

De hotspot: ‘Ons bed blijft dé plek, maar de bank, douche en de keukentafel komen ook weleens aan de beurt.’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Ruben moedigt me aan om tijdens het vrijen aan te geven wat ik fijn vind en wat lekker voelt voor mij. Bij hem durf ik dat en dat maakt onze vrijpartijen veel bevredigender voor mij.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘De binnenkant van mijn dijen kust en er zachtjes in bijt.’

Ik droom weleens van: ‘Seks in een open veld in de natuur, waar kilometers ver niets of niemand te zien is.’

Nee, bedankt! ‘Het mag er best eens wat ruig aan toegaan, maar seks hebben zonder emoties of gevoelens zou ik niet kunnen.’

Minpuntje: ‘We wonen voorlopig in een klein appartement waar we niet zo veel ruimte hebben. Dat zorgt af en toe voor kleine frustraties, maar het is slechts een tijdelijke woonplek tot we samen iets kunnen kopen.’

Ik geef mijn seksleven een 8.

Ruben

Hoeveel vorige bedpartners? ‘Zes.’

Onze eerste keer: ‘Tijdens onze derde date hing de spanning al in de lucht. Ik moet bekennen dat ik haar de volgende keer met voorbedachten rade uitnodigde voor een filmpje thuis. Missie geslaagd.’

Wij vrijen: ‘Drie keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Steffi doet veel aan pilates. Haar elegante figuur en platte buik zijn next level hot.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik vind het heel opwindend én romantisch als ze bij mij op schoot zit.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘We wisselen wel wat af, maar de hele Kamasutra hoeft niet voor mij.’

De hotspot: ‘Als we samen op de bank zitten, vind ik het heel fijn als Steffi ineens het initiatief neemt en we daar beginnen te stoeien.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Steffi is heel liefdevol en geduldig. Ik kan echt met haar praten, over alles. Dat is een must voor mij in een relatie.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Aan mijn oorlellen zuigt en knabbelt. Koude rillingen van top tot teen.’

Ik droom weleens van: ‘Een echte stripteaseshow van Steffi. Met zo’n lijf is zij net een cadeautje dat wordt uitgepakt.’

Nee, bedankt! ‘Een blinddoek of eens aan haar paardenstaart trekken vind ik leuk, maar verder is bdsm echt niets voor mij.’

Minpuntje: ‘We hebben allebei een drukke agenda en veel hobby’s. Soms is er te weinig tijd om uitgebreid qualitytime te hebben.’

Ik geef mijn seksleven een 8,5.

