Bedgeheimen: ‘Ik word knettergek als hij mijn broek uittrekt terwijl ik sta te koken’

Hij is 28 en ambtenaar. Hij is 27 en accountmanager. Ze zijn 1 jaar samen.

Stefan

Aantal vorige bedpartners: “4.”

Onze eerste keer: “Jens was de eerste man met wie ik all the way ging. Ik was heel zenuwachtig. Gelukkig wist hij me echt gerust te stellen en werd het een fijne en intieme ervaring.”

Wij vrijen: “3 keer per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Hij heeft helderblauwe ogen en donker haar. Die combinatie vind ik heel bijzonder.”

Mijn favoriete standje: “Ik geniet het meest van orale seks of handjobs. Dan hoef ik helemaal nergens aan te denken.”

En zo vrijen we het vaakst: “Voorspel is een belangrijk onderdeel van ons seksleven. Als we all the way gaan, is dat meestal in missionaris of het schildpadje.”

De hotspot: “Ik word knettergek als hij mijn broek uittrekt terwijl ik sta te koken en me een blowjob of handjob geeft in de keuken.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Jens is het bewijs dat een spannend en avontuurlijk seksleven perfect kan samengaan met een stabiele, romantische relatie.”

Ik word helemaal wild als hij: “Mijn ballen streelt of likt.”

Ik droom weleens van: “Echt ontspannen over straat lopen terwijl we elkaar omhelzen of zoenen. Mensen staren toch naar ons als we dat doen en dat vind ik echt jammer.”

Nee, bedankt: “Voor mij geen casual seks of onenightstands. Ik wil alleen vrijen met iemand van wie ik houd.”

Minpuntje: “Stefan is meer ervaren dan ik. Soms ben ik bang dat hij me wat preuts of vanilla vindt, maar hij zegt dat hij perfect tevreden is.”

Ik geef mijn seksleven 9

Jens

Aantal vorige bedpartners: “7.”

Onze eerste keer: “Ik vond het een hele eer dat Stefan zijn grenzen durfde verleggen met mij. Ik weet hoe spannend die eerste keer is. We hebben er samen een gezellige en romantische avond van gemaakt.”

Wij vrijen: “3 keer per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Hij heeft een verdomd lekker kontje.”

Mijn favoriete standje: “Ik vind doggystyle wel opwindend, maar ook met een blowjob kan hij me altijd bevredigen.”

En zo vrijen we het vaakst: “We besteden heel veel tijd aan voorspel, omdat we daar allebei enorm van genieten. Verder doen we het vooral in doggystyle of missionaris.”

De hotspot: “Ik vind het heerlijk om hem te bevredigen op plaatsen of momenten waarop hij het niet verwacht: in de keuken, in de douche, op het toilet als we uitgaan…”

Dit heb ik van hem geleerd: “Stefan is veel rustiger en subtieler dan ik. Hij leert me dat je niet extravert hoeft te zijn om te uiten wie je bent.”

Ik word helemaal wild als hij: “Mijn favoriete outfit aantrekt.”

Ik droom weleens van: “Meer seks op openbare plekken, zoals een pashokje of een bos. In mijn fantasie speelt dan uiteraard het liedje Outside van George Michael op de achtergrond.”

Nee, bedankt: “Geen hardcore toestanden voor mij. Ik vind het irritant dat mensen soms denken dat alle gays in darkrooms vertoeven.”

Minpuntje: “Ik merk dat hij soms wat onzekerder is in bed. Dat is absoluut niet nodig. Ik heb nog nooit zo genoten van seks als met hem.”

Ik geef mijn seksleven een 9

Dit artikel komt uit Flair 14. Deze editie ligt nu in de winkel. Ook meedoen? Stuur een mailtje naar flair@sanoma.com.

Beeld: iStock