Bedgeheimen: ‘De spanning was te groot om van elkaar af te blijven die avond’

Zij is 23 en sociaal werkster. Hij is 25 en leerkracht. Ze zijn 6 maanden samen en zijn op zoek naar hun eigen appartement.

Lena

Aantal vorige bedpartners: “9.”

Onze eerste keer: “Voor we een koppel werden, waren we ruim een jaar friends with benefits. Tijdens ons tweede tinderafspraakje ging ik bij hem een film kijken. Ik heb hem net niet besprongen, maar de spanning en de lust waren te groot om van elkaar af te blijven die avond.”

Wij vrijen: “4 à 5 keer per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Hij heeft het lichaam van een echte man, inclusief borsthaar. Dat vind ik aantrekkelijk, ruig en opwindend.”

Mijn favoriete standje: “Ik wissel graag af. Dat maakt ons seksleven wat speelser.”

En zo vrijen we het vaakst: “Ik begin wel vaak bovenop.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Ik heb geleerd me meer te laten gaan. In vorige relaties durfde ik bijvoorbeeld niet bovenop te zitten, omdat ik me schaamde voor mijn lichaam. Stef geeft me genoeg complimentjes en daardoor geniet ik nu veel meer van seks. Dat we al seks hadden vóór onze relatie, heeft daarbij geholpen: ik voel geen druk om het perfecte vriendinnetje te zijn.”

Als ik klaarkom: “Adem ik diep en kreun ik.”

Ik word helemaal wild als hij: “Me in mijn nek kust en aan mijn oorlelletjes sabbelt.”

Ik droom weleens van: “Seks op het strand van een exotisch eiland.”

Nee, bedankt: “Ik wil geen trio. Ik zou Stef niet willen delen met een andere vrouw of man.”

Minpuntje: “Ik woon nog thuis, dus moet meestal naar zijn studio als we zonder pottenkijkers van elkaar willen genieten.”

Ik geef mijn seksleven een 8,5

Stef

Aantal vorige bedpartners: “11.”

Onze eerste keer: “Was spannend. Ik had Lena uitgenodigd in mijn studio om een film te kijken. Het was niet per se de bedoeling dat ze bleef slapen, we waren dan ook geen stel. Toch kwam van het een het ander. Lena zette de eerste stap, en ik ben met plezier gevolgd.”

Wij vrijen: “5 keer per week.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Haar hals is smal en sierlijk. Ik vind dat het meest sensuele deel van een vrouwenlichaam.”

Mijn favoriete standje: “Ik vind eigenlijk het moment waarop we van standje wisselen vaak het leukst. Dan krijg ik steevast een vlaag van opwinding over me heen.”

En zo vrijen we het vaakst: “Tegenwoordig zit ze vaker bovenop, maar ook missionaris is vaak een goed begin.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Vroeger wilde ik haar altijd te hard in een bepaalde beweging of in ritme forceren als ze me een blowjob gaf. Ik heb geleerd om haar gewoon haar eigen ding te laten doen en haar het tempo te laten opbouwen, zodat het voor ons allebei aangenaam is.”

Als ik klaarkom: “Vraag ik haar meestal eerst of ik mag klaarkomen.”

Ik word helemaal wild als zij: “Zwarte of rode lingerie met kant draagt. Zo worden haar vrouwelijke vormen extra geaccentueerd en heb ik meteen zin om dat cadeautje uit te pakken.”

Ik droom weleens van: “Nog vaker en uitbundiger vrijen. Als we bij haar thuis zijn, moet het bijvoorbeeld altijd heel traag en stil gebeuren, omdat ze nog bij haar ouders woont.”

Nee, bedankt:“Anale seks. Het is de uitgang van je darmen. Ik vind het nogal vies om daar naar binnen te gaan.”

Minpuntje: “Orale seks is soms nog een heikel punt bij haar, zowel geven als ontvangen. Ik zou het fijn vinden als ze er comfortabeler en zelfverzekerder in zou worden.”

Ik geef mijn seksleven een 8

