Bedgeheimen: ‘Soms moeten we echt een avond zónder seks plannen’

Zij is 27 en reisagent, hij is 29 en gymleraar. Ze zijn 7 maanden samen en doen een boekje open over hun bedgeheimen.

Sophie

Vorige bedpartners: “8.”

De eerste keer: “We spraken af voor een avondje Netflix & chill. Cliché, ik weet het. Uiteraard zagen we alleen de eerste 10 minuten van de film. Ik weet nog hoe verrast ik was dat hij het zo lang kon volhouden in bed. Ik ben gewend dat jongens de eerste avond al snel klaarkomen of alleen maar aan hun eigen plezier denken.”

Wij vrijen: “3 à 4 keer per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Door zijn werk heeft hij een supermooi lichaam. Ik heb vooral een zwak voor zijn gespierde armen.”

Mijn favoriete standje: “Doe mij maar cowgirl, want ik heb graag de controle.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “In missionaris.”

De hotspot: “Ik vind het fijn om seks te hebben in het water. Onder de douche, in de zee, in het zwembad, in de jacuzzi… Ik weet niet hoe of waarom, maar ik kom dan altijd snel klaar.”

Grootste bedblunder: “Een van de eerste keren dat we seks hadden, lukte het hem maar niet om klaar te komen. We hebben er toen niet echt over gepraat, al voelde ik me heel slecht en kreeg mijn zelfvertrouwen een grote deuk. Inmiddels hebben we het er wél over gehad en kunnen we er zelfs om lachen.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Dat ik me niet moet schamen voor mijn lichaam. Ik durf nu meer van mezelf te geven.”

Ik word helemaal wild als hij: “Me masseert en ondertussen zoent in mijn nek.”

Magic move: “Zonder twijfel de chemie tussen ons. Eigenlijk zijn we 24/7 aan het flirten, en dat geeft vonken.”

Ik droom weleens van: “Een trio. Sinds kort zeg ik zo veel mogelijk ja tegen nieuwe avonturen. Zo’n ménage à trois zou ik graag van mijn bucketlist schrappen.”

Nee, bedankt: “Alles wat te maken heeft met voeten, is een no go. Ik vind ze gewoon een beetje vies.”

Minpuntje: “Soms mept hij net iets te hard op mijn kont.”

Ik geef mijn seksleven een 9.

Lees ook

Bedgeheimen: ‘Ik word wild als zij me uren opgeilt voor ik haar mag penetreren’

Winter

Vorige bedpartners: “13.”

De eerste keer samen: “We deden het na een paar dates: een filmpje op de achtergrond, veel gekus en gepruts. Voordat we het wisten, doken we van de bank naar het bed. Al na een paar minuten kwam ik klaar. Daarna ging het beter.”

Wij vrijen: “3 à 4 x per week.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Ik ben stapel op haar gezicht en stevige billen.”

Mijn favoriete standje: “Moeilijk kiezen. Doggystyle, omdat ik dan een perfect zicht heb op haar billen. En cowgirl, omdat zij dan het tempo kan bepalen.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “In missionaris en cowgirl.”

De hotspot: “We belanden toch het vaakst in bed of op de bank.”

Grootste bedblunder: “We hadden een keer seks bij 38°C en door de hitte kon ik echt niet klaarkomen. Ze gaf me achteraf nog kleine steekjes onder water, maar nu kunnen we erom lachen.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Dat seks ook traag en zacht mag zijn. Dan kan ze nog meer genieten.”

Ik word helemaal wild als zij: “Me diep in de ogen kijkt en me heftig zoent, terwijl haar handen over mijn lichaam glijden.”

Magic move: “We kunnen niet van elkaar afblijven. In tegenstelling tot de meeste koppels moeten we soms echt een avond zónder seks plannen. Dan houden we het gewoon gezellig.”

Ik droom weleens van: “Een trio met een tweede vrouw. We hebben het er al over gehad en Sophie staat ervoor open.”

Nee, bedankt: “Harde sm? No way!”

Minpuntje: “Soms mag ze wat meer aan zichzelf denken tijdens de seks. Ze vraagt zich zelfs af wat ik eraan heb als ik haar oraal bevredig, terwijl ik haar gewoon wil laten genieten.”

Ik geef mijn seksleven een 9.

Dit artikel komt uit Flair 38. Deze editie ligt van 18 september t/m 24 september in de winkel. Ook meedoen? Stuur een mailtje naar flair@sanoma.com.

Tekst: Elien Geboers, m.m.v. Sarah Van Maele | Beeld: iStock