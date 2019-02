Zij is 25 en verkoopster. Hij is 28 en ambtenaar. Ze zijn 2 jaar samen.

Shana

Vorige bedpartners: “3.”

De eerste keer: “Ging er wat onhandig aan toe en duurde niet zo lang, maar dat lijkt me normaal. Het smaakte in elk geval naar meer.”

We vrijen: “2 à 3 keer per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Een klassieker: zijn felblauwe ogen die dwars door me heen kijken.”

Mijn favoriete standje: “De missionaris is lekker comfortabel. En in dat standje kunnen we elkaar goed aankijken.”

De hotspot: “Alles wat zacht en comfy is: het bed, de bank, een stapel kussens…”

Grootste bedblunder: “Mijn moeder liep de kamer in toen we net wilden beginnen. Ik kon nog net de deken over ons heen trekken, maar ze wist meteen hoe laat het was toen ze mijn verdwaasde blik zag.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Dankzij Jeroen heb ik veel meer zelfvertrouwen en denk ik niet de hele tijd aan mijn lovehandles en cellulite. Ik geniet nu veel meer.”

Ik word helemaal wild als hij: “Mijn borsten streelt en aan mijn tepels likt.”

Ik droom weleens van: “Seks op een spannende plek, zoals in de bioscoop of een pashokje.”

Nee, bedankt: “Aan anale seks ga ik me echt niet wagen. Voor mij heeft het ook geen meerwaarde.”

Minpuntje: “Op mijn werk sta ik de hele dag en leg ik heel wat kilometers af. Jeroen begrijpt niet altijd dat ik na zo’n vermoeiende dag geen zin heb in seks.”

Ik geef mijn seksleven een 8.

Jeroen

Vorige bedpartners: “4.”

De eerste keer: “Was niet onze beste seks ever, maar niet slecht voor een eerste keer. We deden het op de bank in mijn appartement, met op de achtergrond de film die we aan het kijken waren.”

We vrijen: “1 à 2 keer per week.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Zelf is ze er wat onzeker over, maar ik vind het heerlijk om haar heupen en kleine lovehandles vast te pakken.”

Mijn favoriete standje: “Haar heupen vastgrijpen lukt natuurlijk het best in doggystyle.”

De hotspot: “Het klinkt niet zo avontuurlijk, maar in bed of op de bank heb je de meeste bewegingsvrijheid. En het is nog comfortabel ook.”

Grootste bedblunder: “Na een feestje ben ik weleens te dronken geweest om ‘m rechtop te houden. Gelukkig heb ik handen om te camoufleren dat iets even niet meewerkt.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Ik ben geduldiger in bed geworden. Ik neem de tijd voor voorspel, kijk haar aan, streel en zoen haar uitgebreid. Vroeger ging ik te rechtstreeks op mijn doel af.”

Ik word helemaal wild als zij: “Zelf het initiatief neemt en me onverwacht begint te zoenen of naar mijn billen of kruis grijpt.”

Ik droom weleens van: “Een hele maand elke dag seks.”

Nee, bedankt: “Ondanks het succes van boeken als Fifty shades vind ik sm nog steeds freaky.”

Minpuntje: “Shana is best vaak moe en wil dan geen seks. Een wat hoger libido zou leuk zijn.”

Ik geef mijn seksleven een 7.