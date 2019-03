Bedgeheimen: ‘Ik wil gewoon altijd en overal seks hebben’

Zij is 23 en horecamedewerker. Hij is 24 en verkoper. Ze zijn 7 maanden samen. Deze week delen zij hun seksleven met Flair.

Selina

Aantal vorige bedpartners: “14.”

Onze eerste keer: “We leerden elkaar kennen op een feestje van een gezamenlijke vriend. We zijn die avond samen in zijn bed beland. Tja, ik laat er geen gras over groeien.”

We vrijen: “5 à 6 keer per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Levi is, net als ik, een fitnessliefhebber. Zijn sixpack is goddelijk.”

Mijn favoriete standje: “Ik zit graag bovenop, dan heb ik alles onder controle.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “We belanden vroeg of laat altijd in doggystyle, omdat hij gek is op mijn billen.”

De hotspot: “We raken snel opgewonden van elkaar, dus geen enkele plek waar we samen komen is echt veilig.”

Grootste blunder: “Nadat we het voor de eerste keer deden in mijn douche heb ik een nieuwe douchestang moeten kopen. Wat kan ik zeggen: we laten ons graag gaan, dan gaat er weleens iets stuk.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Sorry heren, maar size does matter. Hij heeft echt de perfecte grootte en dikte om me écht te bevredigen tijdens seks.”

Ik word helemaal wild als hij: “Calf raises (kuitspieroefeningen, red.) of push-ups doet met mij op z’n rug.”

Ik droom weleens van: “Een triootje. Al ben ik waarschijnlijk veel te jaloers om dat ooit echt te doen.”

Nee, bedankt: “Ik zou geen onderdanig slaafje kunnen spelen. Ik ben een bosslady, ik wil de touwtjes in handen hebben.”

Minpuntje: “Het is een luxeprobleem, maar soms houdt hij het echt té lang vol. Dat kan fucking vermoeiend zijn.”

Ik geef mijn seksleven een 10

Levi

Aantal vorige bedpartners: “35.”

Onze eerste keer: “We waren te dronken en te geil om ons te beheersen. We doken op een feestje in het bed van mijn vriend. Wel met de deur op slot.”

We vrijen: “5 à 6 keer per week.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Ze is sowieso in topvorm, maar haar getrainde billen zijn next level.”

Mijn favoriete standje: “Dat is zonder twijfel doggystyle. In die positie kan ik klaarkomen met een perfect uitzicht op haar kontje.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “We wisselen veel af, maar doggystyle en cowgirl zijn de absolute favorieten.”

De hotspot: “Waar we het doen, maakt mij niet zoveel uit. Ik wil het gewoon altijd en overal.”

Grootste blunder: “Soms stel ik mijn orgasme zo lang uit, dat het uiteindelijk niet meer lukt om klaar te komen. Daar kan ze heel kwaad om worden, maar het blijft wel lekker vrijen, hoor.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Er lopen wel degelijk vrouwen op deze aardbol rond die een nog hoger libido hebben dan ik. Ze is een beest.”

Ik word helemaal wild als zij: “In een strak sportshortje voor mijn neus staat te squatten.”

Ik droom weleens van: “Klaarkomen tussen haar mooie borsten. Ze is heel wild en open-minded, maar dat vindt ze blijkbaar toch maar niets.”

Nee, bedankt: “Geen andere vent in mijn bed, no way!”

Minpuntje: “Ze is soms een beetje bazig in bed. Het is leuk dat ze zoveel initiatief neemt, maar ik blijf wel het alfamannetje natuurlijk.”

Ik geef mijn seksleven een 9,5

Dit artikel komt uit Flair 12. Deze editie ligt nu in de winkel. Ook meedoen? Stuur een mailtje naar flair@sanoma.com.

Beeld: iStock