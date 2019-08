Bedgeheimen: ‘Seks in een vliegtuig lijkt me waanzinnig spannend’

Zij is 23 en student journalistiek. Hij is 23 en leerkracht lichamelijke opvoeding. Ze zijn 8 jaar samen en delen hun bedgeheimen.

Noor

Vorige bedpartners: “Geen.”

Onze eerste keer samen: “Het was voor ons allebei de eerste keer, dus echt genieten konden we toen nog niet. Gelukkig hebben we in de loop der jaren véél bijgeleerd.”

Wij vrijen: “2 keer per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel? “Zijn kontje! Lekker strak, echt een fitnesskont.”

Mijn favoriete standje: “Op dit moment ben ik het meest fan van lepeltje-lepeltje. Hij kan dan gewoon zijn ding doen én tegelijkertijd overal goed bij met zijn handen. Win-win!”

En zo vrijen we het vaakst: “Hij ligt meestal bovenop, al gaan we de laatste tijd opvallend vaak voor doggystyle.”

De hotspot: “Saai of niet, maar voor mij blijft dat de slaapkamer. Een groot, zacht bed waarop je kunt liggen en zitten is toch ideaal? En als we echt wat anders willen, is er plaats genoeg om het eens stevig staand tegen de muur te doen.”

Grootste bedblunder: “Toen we allebei nog thuis woonden kwam zijn vader een keer binnen met schone was. Die vrijpartij hebben we daarna in absolute stilte afgerond.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Alles; wij zijn elkaars eerste.”

Ik word helemaal wild als hij: “Mij superhard wil. Zijn handen en lippen gaan dan over mijn hele lijf tot alle kleren uit zijn. Op dat moment zet ik mijn nagels weleens in zijn rug.”

Ik droom weleens van: “Sexting. Eigenlijk doen we dat nooit. Hoog tijd om het eens te proberen.”

Nee, bedankt: “Ik heb niet de behoefte om anale seks te proberen.”

Absolute afknapper: “Een wilde, onverzorgde bos schaamhaar. Ook mannen moeten beneden niet alles de vrije loop laten.”

Minpuntje: “Moeilijk. Sommigen denken dat ons seksleven na al die jaren saai is geworden. Think again! Het wordt alleen maar beter.”

Ik geef mijn seksleven een 10.

Andreas

Vorige bedpartners: “Geen.”

Onze eerste keer samen: “In het huis van mijn moeder, toen we een paar maanden samen waren. Het was voor ons beiden de eerste keer en ik weet nog dat ik tegen haar zei dat ik zeker niet zou klaarkomen. Dat is wel wat anders gelopen.”

Wij vrijen: “1 à 2 keer per week.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Haar billen. Wanneer ze die showt, geeft dat me altijd een heel warm gevoel.”

Mijn favoriete standje: “Dat is en blijft doggystyle. Dat voelt voor mij het fijnst en hierbij kan ik haar ook het meest laten genieten.”

Zo vrijen we het vaakst: “Lepeltje-lepeltje komt vaak voorbij.”

De hotspot: “Toch het bed, al belanden we af en toe ook op de bank.”

Grootste bedblunder: “Dat gebeurde een paar jaar geleden en zal ik nooit meer vergeten. Ze was me aan het pijpen en ik kwam ongepland klaar in haar mond. In een reflex spuugde ze alles op de grond, recht op ons tapijt. Dat zorgde voor heel wat schoonmaakwerk, maar gelukkig konden we er ook hard om lachen.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Zij is mijn eerste, dus alles.”

Ik word helemaal wild als zij: “Me pijpt of een leuk lingeriesetje aantrekt. Er is ook één standje waarbij Noor gegarandeerd voor vuurwerk zorgt. Ze ligt dan op mij en maakt voor- en achterwaarts een schuivende beweging.”

Ik droom weleens van: “Seks in een vliegtuig. Dat lijkt me waanzinnig spannend.”

Nee, bedankt: “Voor mij geen anale seks.”

Absolute afknapper: “Een naar alcohol stinkende adem, zeker als je zelf nuchter bent.”

Minpuntje: “Dat heeft weinig met seks te maken, maar Noor heeft het snel koud en doet vaak een deken over zich heen. Ik heb het dan weer warm en gooi de deken af. Dat is een beetje touwtrekken.”

Ik geef mijn seksleven een 10.

Dit artikel komt uit Flair 33. Deze editie ligt van 14 t/m 20 augustus in de winkel. Ook meedoen? Stuur een mailtje naar flair@sanoma.com.

Tekst: Elien Geboers | Beeld: iStock