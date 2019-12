Bedgeheimen: ‘Seks in de sauna was eens maar nooit meer’

Stephanie is 23 en grafisch vormgever, Michael 23 en marketeer. Ze zijn 2 jaar samen en vertellen openhartig over hun bedgeheimen.



Stephanie

Vorige bedpartners: “5.”

De eerste keer samen: “Voelde heel vertrouwd. We waren al meer dan een jaar vrienden voordat we eindelijk toegaven aan onze gevoelens en met elkaar in bed doken.”

Wij vrijen: “2 à 3 x per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Hij is gespierd zonder dat hij er veel voor moet doen. Als hij z’n sterke armen om me heen slaat, voel ik me veilig.”

Mijn favoriete standje: “Missionarishouding, maar met m’n benen in de lucht.”

Zo vrijen we het vaakst: “Dat wisselt, al beginnen we meestal in missionarishouding of de cowgirl.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Vroeger was ik gefocust op de techniek: ik wilde alles perfect doen in bed. Van Michael heb ik geleerd gewoon te genieten en mijn gevoel te volgen.”

Ik word helemaal wild als hij: “Me in mijn nek kust. Cliché, maar o zo lekker.”

Ik droom weleens van: “Seks onder een waterval. Al betwijfel ik of dat in het echt net zo idyllisch is als in mijn fantasie.”

De hotspot: “Het spannendst vond ik die keer in het bed van zijn ouders, terwijl zij beneden tv-keken.’

Nee, bedankt: “Hij zou het wel willen. Maar ik als ik ongesteld ben, sla ik seks liever over. Dan voel ik niet op m’n gemak,”

Minpuntje: “Soms heb ik het idee dat het allemaal te snel moet. Ik neem liever wat meer tijd voor het voorspel én om na te genieten.”

Ik geef mijn seksleven een 7,5.



Michael

Vorige bedpartners: “9.”

De eerste keer samen: “Liet meer dan lang genoeg op zich wachten. Ik was vanaf het eerste moment stapelverliefd op haar, maar zat een jaar lang vol verlangen in the friend zone.”

Wij vrijen: “2 à 3 x per week.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Haar lange en vrouwelijke benen. Ze zijn perfect gestroomlijnd en zalig zacht.”

Mijn favoriete standje: “Ik doe het graag op z’n hondjes. In dat standje heb ik een prachtig uitzicht op haar billen, rug en nek.”

Zo vrijen we het vaakst: “We beginnen vaak in missionarishouding en eindigen meestal doggystyle.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Ik heb de neiging wat hard van stapel te lopen. Dankzij Stephanie neem ik meer tijd om echt te genieten van elkaar.”

Ik word helemaal wild als zij: “In mijn ogen kijkt als ze klaarkomt. Haar zien genieten is de ultieme turn-on voor mij.”

Ik droom weleens van: “Een vrijpartij van ons filmen. Al vrees ik dat het resultaat er stukken minder aantrekkelijk uit zou zien dan een professionele pornofilm.”

De hotspot: “In de auto bij een verlaten veldje. Het begon op de achterbank en eindigde in het gras.”

Nee, bedankt: “Seks in een sauna of hamam. Ik heb het ooit geprobeerd, maar viel bijna flauw van de hitte. Wat een benauwd gedoe.”

Minpuntje: “Als ze geen zin heeft in seks, kan ik niets doen om haar toch in de stemming te brengen. Mijn moves hebben dan geen enkel effect.”

Ik geef mijn seksleven een 8.

