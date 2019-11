Bedgeheimen: ‘We deden het ooit in het huis van zijn ex’

Zij is 31 en marketingmanager. Hij is 33 en magazijnmedewerker Ze zijn 1 jaar samen en vertellen openhartig over hun bedgeheimen.

Vicky

Aantal vorige bedpartners: “15.”

De eerste keer samen: “Dat was geen weloverwogen beslissing. We waren flink aangeschoten na een goed feest en zijn daarna in bed beland. Het bleek voor ons allebei beter dan verwacht.”

Wij vrijen: “1 à 2 x per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Hij heeft een grote tatoeage van een geisha op zijn schouderblad. Die vind ik prachtig.”

Mijn favoriete standje: “Als ik op mijn rug lig met mijn benen tegen zijn schouders, voel ik hem het lekkerst.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “We starten vaak in missionaris, maar mijn benen vliegen snel omhoog.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Tegen hem durf ik zeggen wat ik wil. Ik word graag stevig genomen en bij hem schaam ik me daar niet voor.”

Ik word helemaal wild als hij: “In mijn oor kreunt of eraan likt tijdens het vrijen. Zijn hete adem maakt me gek.”

Ik droom weleens van: “Seks op kantoor.”

De hotspot: “We deden het ooit in het huis van zijn ex. Daniel moest daar wat spullen van zijn zoontje droppen en er was niemand thuis.”

Nee, bedankt: “Hij heeft me ooit gevraagd of hij onze sekspartij eens mag filmen, maar ik heb echt geen behoefte om mezelf aan het werk te zien.”

Minpuntje: “Daniel werkt in shifts, waardoor onze bioritmes niet altijd gelijk lopen en we op verschillende momenten zin hebben in seks.”

Ik geef mijn seksleven een 7,5.

Daniel

Aantal vorige bedpartners: “13.”

De eerste keer samen: “Die was geweldig, ook al had ik ontzettend veel gedronken en was het niet echt mijn bedoeling om een vrouw mee naar huis te nemen. Het draaide echter uit op iets heel leuks.”

Wij vrijen: “1 x per week.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Ik ben gek op haar borsten. Ze zijn niet groot, maar dat vind ik juist schattig.”

Mijn favoriete standje: “Op z’n hondjes kan ik haar billen goed vastpakken en heb ik het gevoel dat ik alle controle heb.”

Zo vrijen we het vaakst: “Verschillende variaties op de missionarisstand: benen omhoog, benen omlaag, benen opzij…”

Dit heb ik van haar geleerd: “Ik was vroeger best egoïstisch in bed, maar met haar heb ik geleerd om ook te genieten van voorspel.”

Ik word helemaal wild als zij: “Naakt is of in lingerie voor me staat. Ik heb niet veel nodig om opgewonden te raken.”

Ik droom weleens van: “Een amateurpornofilmpje maken, maar mijn favoriete ster wil nog niet meespelen.”

De hotspot: “We deden het eens in de auto op een tamelijk drukke carpoolparking.”

Nee, bedankt: “Ik heb geen probleem met anale seks, maar haar kont likken doe ik niet.”

Minpuntje: “Ik zou graag vaker seks hebben, maar dat staan onze werkschema’s niet altijd toe.”

Ik geef mijn seksleven een 7.

