Bedgeheimen: ‘We doen het in het hele huis’

Zij is 32 en pr-medewerker. Hij is 49 en CEO van een internationaal bedrijf. Ze zijn 8 jaar samen en hebben 2 kinderen.

Hannah

Vorige bedpartners?: “21.”

De eerste keer samen: “Hoewel Rick ouder is, had ik meer ervaring. Dat vormde een perfecte match. Onze seks was vanaf het eerste moment buitengewoon goed en boeiend.”

We vrijen: “4 keer per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Ik vind hem fysiek heel aantrekkelijk, maar het was zijn charmante uitstraling en aanstekelijke glimlach waar ik echt voor viel.”

Mijn favoriete standje: “Voor mijn bevallingen zat ik tijdens de seks vaak op Rick. Maar daar voel ik me nu niet meer zo lekker bij. Nu lig ik liever op mijn buik of onder hem.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “Ik vind ons seksleven nog even spannend en gevarieerd als vroeger, ook al doen we het dus vaker in missionaris of het schildpadje.”

De hotspot: “Sinds we kinderen hebben, letten we wat beter op, maar in principe doen we het in het hele huis. Zelf vind ik het wel lekker in de inloopdouche.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Oudere mannen zijn echt beter in bed. Hij heeft veel meer aandacht voor mijn behoeftes en ook op emotioneel vlak zitten we meer op één lijn.”

Ik word helemaal wild als hij: “Een kostuum aan heeft. Rick draagt meestal een goede jeans met een T-shirt. Ook niet gek, maar net iets minder mysterieus.”

Ik droom weleens van: “Een week zonder kinderen, zodat we nog eens écht helemaal van elkaar zijn.”

Nee, bedankt: “Ik ben te jaloers voor een trio. Hij is van mij alleen.”

Minpuntje: “Door een bloedziekte ben ik soms heel snel moe of uitgeput. Dat heeft invloed op ons seksleven, maar we proberen in bed bewust actief te blijven.”

Ik geef mijn seksleven een 9

Rick

Vorige bedpartners: “4.”

De eerste keer samen: “Was heel bijzonder voor mij. Ik had nooit verwacht dat ik haar zou kunnen krijgen, dus ik was best zenuwachtig toen ze voor de eerste keer bleef slapen. Ze was én is alles waar ik van droomde.”

We vrijen: “4 keer per week.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Ze is het complete pakket: een slank figuur, ronde borsten, een strakke kont, mooie donkere haren, volle lippen, grote ogen, maar vooral een prachtkarakter.”

Mijn favoriete standje: “Ik vind het jammer dat ze niet meer zo graag on top zit. Maar ze moet zichzelf er natuurlijk goed bij voelen.”

En zo vrijen we het vaakst: “Ik vind dat we er prima in slagen om ons seksleven gevarieerd en boeiend te houden.”

De hotspot: “Ik vind het heel opwindend als we ’s morgens een vluggertje doen in de douche. Alleen is dat niet zo vanzelfsprekend meer met 2 bengels in huis.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Na jaren in een uitgeblust huwelijk is het heel verfrissend om met een vrouw te zijn die zich goed voelt bij haar eigen seksualiteit en niet te verlegen is om daarvan te genieten.”

Ik word helemaal wild als zij: “Een kinky lingeriesetje en torenhoge stiletto’s draagt.”

Ik droom weleens van: “Een ondeugend spel waarbij ik Hannah een beetje mag domineren. We hebben wel wat leuke speeltjes in huis, dus zo nu en dan wordt die droom ook werkelijkheid.”

Nee, bedankt: “Ik heb geen behoefte aan een trio. Ik ben gek op Hannah en heb geen interesse in andere vrouwen.”

Minpuntje: “We hebben allebei een drukke baan en een pittig huishouden met twee kinderen. Het kost nu wat meer moeite om echt actief te blijven in bed, maar die inzet is het natuurlijk meer dan waard.”

Ik geef mijn seksleven een 10

Dit artikel komt uit Flair 24. Deze editie ligt nu in de winkel. Ook meedoen? Stuur een mailtje naar flair@sanoma.com.

Tekst: Elien Geboers | Beeld: iStock