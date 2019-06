Bedgeheimen: ‘Ik droom van seks op het bureau van mijn baas’

Zij is 18 en student eventmanagement. Hij is 23 en junior consultant. Ze zijn 7 maanden samen.

Aline

Aantal vorige bedpartners: “2.”

De eerste keer samen: “Ik nam me voor om minstens een maand te wachten, een week later lagen we in zijn bed. Tja, als het goed voelt, kan het snel gaan, hè.”

Wij vrijen: “3 keer per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Jesse is wat je noemt geek chic. Smal maar sportief gebouwd. Stijlvol op z’n eigen manier en supersexy met zijn bril.”

Mijn favoriete standje: “Ik houd van variatie. Maar als ik op mijn buik lig, voel ik hem het diepst.”

En zo vrijen we het vaakst: “We beginnen meestal in missionaris en eindigen in schildpad.”

Voorspel is: “Elkaar in het weekend nooit zien, zodat we ’s maandags op ontploffen staan.”

De hotspot: “Jesse huurt een mooi appartement, ik woon in een groezelig studentenhuis. Dus de keuze is snel gemaakt.”

Grootste bedblunder: “Hij gaf een tik op mijn billen toen we het op zijn hondjes deden. Die klap kwam harder aan dan bedoeld. Ik schrok, vloog omhoog en sloeg met mijn hoofd tegen zijn kin.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Jesse geeft me een goed gevoel over mijn lichaam. Ik durf te genieten zonder schroom.”

Ik word helemaal wild als hij: “Over zijn bril kijkt en zijn wenkbrauwen optrekt. Dan weet ik precies wat hij denkt.”

Ik droom weleens van: “Seks in de zee of in een tropisch zwembad.”

Nee, bedankt: “No butt-action for me!”

Minpuntje: “Af en toe raakt Jesse zo opgewonden tijdens het vrijen, dat hij zijn orgasme niet kan inhouden. Dat vind ik soms jammer, maar het is ook wel een compliment.”

Ik geef mijn seksleven een 8

Lees ook

Bedgeheimen: ‘We doen het in het hele huis’

Jesse

Vorige bedpartners: “2.”

De eerste keer samen: “Aline is 5 jaar jonger dan ik. Ik hield er rekening mee dat ik wat geduld moest hebben. Dat ze toch net zo veel zin bleek te hebben als ik, was een aangename verrassing.”

Wij vrijen: “3 keer per week.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Aline doet aan atletiek. Ze heeft een sportief en slank figuur en heel strakke benen.”

Mijn favoriete standje: “Op z’n hondjes, maar ik houd ook van romantische standjes als missionaris of lepeltje-lepeltje.”

En zo vrijen we het vaakst: “We doen gewoon wat lekker voelt.”

Voorspel is: “Haar handen op mijn penis en ballen voelen, dat maakt me gek.”

De hotspot: “We doen ’t alleen maar bij mij thuis. Daar hebben we ook meer opties: het bed, de sofa, de keukentafel, de douche…”

Grootste bedblunder: “Ik kreeg een kopstoot van Aline toen ik haar te hard had gespanked. Het was een ongelukje hoor, maar ik zag wel een ander soort sterretjes tijdens dat potje seks.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Uitstel kan soms heel opwindend zijn. Omdat zij nog studeert, zie ik haar niet tijdens het weekend. Daarna hebben we alleen maar meer zin in elkaar.”

Ik word helemaal wild als zij: “Het initiatief neemt wanneer we ’s avonds in bed kruipen of ’s morgens naast elkaar wakker worden.”

Ik droom weleens van: “Seks op het bureau van mijn baas. Hij is nogal een slavendrijver.”

Nee, bedankt: “Ik heb geen behoefte aan kinky dingen. Gewoon seks hebben is meer dan genoeg.”

Minpuntje: “Onze schema’s matchen niet helemaal: Aline geniet – terecht – van het studentenleven. Ik werk en kan niet altijd mee.”

Ik geef mijn seksleven een 7,5

Dit artikel komt uit Flair 26. Deze editie ligt nu in de winkel. Ook meedoen? Stuur een mailtje naar flair@sanoma.com.

Tekst: Elien Geboers | Beeld: iStock