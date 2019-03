Bedgeheimen: ‘Seks in de bioscoop móét er gewoon eens van komen’

Zij is 22 en marketingassistent. Hij is 22 en ober. Ze zijn zes jaar samen en zó gaat het er bij hen aan toe tussen de lakens…

Linde

Aantal vorige bedpartners? “Geen.”

Onze eerste keer: “Gebeurde heel onverwacht toen we een paar maanden samen waren. Het was voor ons allebei de eerste keer; dat was wel spannend. Toch had ik het gevoel dat er niets fout kon gaan.”

Wij vrijen: “Twee keer per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Zijn handen. Mathijs heeft mannelijke, maar tegelijkertijd fluweelzachte handen.”

Mijn favoriete standje: “Alles waarbij hij me in de ogen kan kijken en mij tijdens de seks kan zien genieten.”

En zo vrijen we het vaakst: “Comfortabel en romantisch in de missionarisstand.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Dankzij Mathijs kan ik genieten van alle soorten seks, ook als ik niet altijd klaarkom. Het gaat om het moment dat we met elkaar delen.”

De hotspot: “Ik vind het op vakantie altijd heel leuk om te vrijen in een hotelkamer.”

Ik word helemaal wild als hij: “Naakt voor me staat en zichzelf aanraakt.”

Ik droom weleens van: “Betrapt worden tijdens seks op een openbare plek. Nou ja, ik bedoel natuurlijk het idéé dat we betrapt kunnen worden of dat iemand stiekem toekijkt terwijl we vrijen.”

Nee, bedankt: “Een triootje is voor mij absoluut geen optie. Ik zou Mathijs nooit willen delen met iemand anders.”

Minpuntje: “Mathijs en ik wonen nog bij onze ouders, dus we kunnen niet altijd vrijen als we daar zin in hebben.”

Ik geef mijn seksleven een 9,5

Mathijs

Aantal vorige bedpartners? “Geen.”

Onze eerste keer: “Was niet echt gepland. Dat vond ik prima, omdat we daardoor ook niet echt zenuwachtig waren. We hebben er wel de tijd voor genomen en hadden veel aandacht voor elkaar.”

Wij vrijen: “Twee à drie keer per week.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Ik ben gek op haar kleine, zachte borsten. Ze zijn schattig, maar ook heel sexy.”

Mijn favoriete standje: “Ik houd wel van missionaris. Dat is simpel en toch opwindend. Plus: zo houd ik het langer vol.”

En zo vrijen we het vaakst: “We houden allebei van missionaris. Al hebben we daar ook wel wat varianten op, met Lindes benen op andere plekken.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Ze heeft me tot in detail uitgelegd hoe ik haar met mijn vingers en tong tegelijk kan bevredigen.”

De hotspot: “We hebben het een keer in de auto gedaan. Niet heel praktisch, maar wel opwindend.”

Ik word helemaal wild als zij: “Haar hand subtiel op mijn kruis legt en zachtjes in mijn penis knijpt.”

Ik droom weleens van: “Seks in de bioscoop. We gaan altijd op de achterste rij zitten, dus het móét er eens van komen.”

Nee, bedankt: “Seks met dildo’s of andere seksspeeltjes. Ik zou me minderwaardig voelen.”

Minpuntje: “Het wordt wel tijd dat we samen eens een leuk appartement gaan zoeken. Dan kunnen we ons nog meer

uitleven en hoeven we geen rekening te houden met ouders, broers of zussen in huis.”

Ik geef mijn seksleven een 9

