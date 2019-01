Bedgeheimen: ‘We gaan graag naar sauna’s met een happy ending’

Zij is 30 en projectmedewerker. Hij is 42 en antiquair. Ze zijn twee jaar samen.

Minpuntje: ‘We hebben een latrelatie. Dat heeft zo zijn voordelen, maar soms lijkt het me toch leuker om samen te wonen. Wie weet brengt de toekomst daar verandering in.’

Ik droom weleens van: ‘Seks in de openlucht op een tropische, zonnige locatie.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘Aan mijn oren likt of er ondeugende dingen in fluistert.’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Vroeger was ik best flirterig en hield ik van mannelijke aandacht. Sinds ik met Liam ben, is hij de enige die me op dat gebied kan boeien. Het klopt blijkbaar toch dat je gewoon de juiste moet vinden.’

De hotspot: ‘We hebben al heel wat spannende plekken gehad, maar die keer op de motorkap in een doodlopend straatje is nog steeds mijn favoriet.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Afwisseling is de sleutel tot ons steamy seksleven. Zowel qua standjes als plaatsen en intensiteit.’

Mijn favoriete standje: ‘Het schildpadje (hij) en de cowgirl (ik) zijn de standjes waarbij we het heftigst klaarkomen.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Als ik moet kiezen, ga ik voor zijn ogen. En dan vooral voor die blik als we intiem en liefdevol vrijen.’

Wij vrijen: ‘Vier à vijf keer per week.’

Ik geef mijn seksleven een 9.

Aantal vorige bedpartners: ‘Drie.’

De eerste keer: ‘Het was lang geleden dat ik zo intens had genoten van seks. Er hing al een tijdje spanning in de lucht en toen het er eindelijk van kwam, zorgde dat voor een explosie van opwinding en gevoelens.’

Wij vrijen: ‘Vier à vijf keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Ze heeft de meest perfecte billen die je je kunt voorstellen. Zelfs een kunstenaar zou ze niet zo mooi kunnen boetseren.’

Mijn favoriete standje: ‘Elk standje waarin ik haar kan zien genieten. Haar gezichtsuitdrukkingen wanneer ze geniet,

zijn onbeschrijflijk opwindend.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Volgens mij zit er niet echt routine in. We wisselen vaak af en dat houdt het spannend.’

De hotspot: ‘We gaan graag naar sauna’s met een happy ending, daar huren we regelmatig een privé-unit. Die geuren, de warmte, het geluid van kabbelend water en haar de hele tijd zo mooi naakt zien rondlopen…’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Ik vond het altijd lastig om over seks te praten. Omdat Mirthe zo open-minded en liefdevol is, voelt het heel vertrouwd om dat met haar wel te doen.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Me bevredigt met haar tong en lippen. Daar is ze buitengewoon goed in.’

Ik droom weleens van: ‘Seks op kantoor. Helaas hebben we beiden niet het soort baan waarbij dat echt een mogelijkheid is.’

Nee, bedankt: ‘Geen andere mannen in mijn bed, alsjeblieft!’

Minpuntje: ‘Ik kan met de hand op mijn hart zeggen dat die er niet zijn. Mirthe is gewoon mijn droomvrouw.’