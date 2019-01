Bedgeheimen: ‘Op z’n hondjes gaan we lekker hard’

Zij is 29 en werkt op kantoor. Hij is 30 en arbeidsongeschikt. Ze zijn 14 jaar samen en hebben 2 kinderen.

Lees ook: Bedgeheimen: ‘De spanning was te groot om van elkaar af te blijven die avond’

Sanny

Aantal vorige bedpartners: “0.”

De eerste keer: “Omdat we nog maagd waren, gingen we lang niet verder dan wat voorspel. Na een jaar waren we klaar voor de volgende stap. Het ging er wat onhandig aan toe en was niet helemaal wat we ervan verwachtten, maar dat lijkt me logisch voor een allereerste keer.”

We vrijen: “7 keer per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Hij heeft echt een lekker kontje.”

Mijn favoriete standje: “Ik doe het graag hard op z’n hondjes. Ik vind het ook lekker dat hij dan flink op mijn kont kan meppen.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “Zowel missionaris als doggystyle.”

De hotspot: “In de slaapkamer blijft het intiemst. Al doen we het af en toe ook graag op een spannende plek.”

Grootste bedblunder? “De kinderen hebben een keertje aan de deur staan kloppen, net toen we bijna een hoogtepunt bereikten. Weg zin, weg hoogtepunt.”

Dit heb ik van hem geleerd: “We hebben alles samen moeten ontdekken, wat eigenlijk heel geil was.”

Ik word helemaal wild als hij: “Me op mijn kont slaat of aan mijn oren likt.”

Ik droom weleens van: “Nog een keer seks op een openbare plek. Onze keer in een pashokje was heel bevredigend.”

Nee, bedankt: “Anale seks was een tegenvaller. Ik heb geen spijt dat ik het geprobeerd heb, maar het is niet voor herhaling vatbaar.”

Minpuntje: “Een klein minpuntje is de chronische pijn die Willem in zijn schouder heeft. Hierdoor is het soms lastig voor hem om door te gaan en moeten we vaker van standje wisselen.”

Ik geef mijn seksleven een 10

Willem

Aantal vorige bedpartners? “0.”

De eerste keer: “Toen we een jaar samen waren, hebben we het voor de eerste keer gedaan. Hoewel we er in bad aan begonnen en in bed eindigden, was het niet echt een romantische ervaring.”

We vrijen: “Minstens 7 keer per week.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Ik ben een borsten- én billenman. Die van Sanny zijn perfect in evenwicht.”

Mijn favoriete standje: “Op z’n hondjes gaan we lekker hard.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “Doggystyle en missionaris komen het vaakst voor.”

De hotspot: “Als we allebei zin hebben, zien we wel waar we terechtkomen. Ik sluit niets uit.”

Grootste bedblunder: “Tijdens de daad kreeg ik kramp in mijn kuit, net toen Sanny bijna haar hoogtepunt bereikte.”

Dit heb ik van haar geleerd: “We zijn sinds onze tienerjaren bij elkaar en hebben dus alles samen ontdekt.”

Ik word helemaal wild als zij: “Een sexy pakje aantrekt of me een pijpbeurt geeft.”

Ik droom weleens van: “Mijn grootste fantasie is al werkelijkheid geworden. Ik vond het heel opwindend om het te doen op een openbare plaats. Ik vind het idee dat je betrapt kunt worden ontzettend spannend.”

Nee, bedankt: “Anale seks was een afknapper. We hebben het geprobeerd, maar het was niets voor ons.”

Minpuntje: “Ik zou het nog leuker vinden als ze iets vaker het initiatief nam. Al moet ik toegeven dat dat de laatste tijd al veel beter gaat.”

Ik geef mijn seksleven een 10