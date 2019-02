Bedgeheimen: ‘Ik droom weleens van seks met toeschouwers’

Zij is 26 en vertaler. Hij is 25 en accountant. Ze zijn 5 jaar samen.

Ruth

Aantal vorige bedpartners: “4.”

Onze eerste keer: “Voor ik met Kobe samen was, had ik alleen bedpartners die meer ervaring hadden dan ik. Maar voor Kobe was het de eerste keer. Dat maakt de dynamiek helemaal anders. Nu moest ik het voortouw nemen en dat deed ik met plezier.”

Wij vrijen: “1 à 2 keer per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Hij heeft een putje in het midden van zijn borstkas. Ik grap weleens dat het zijn liefdeskuiltje is, omdat ik precies daar op zijn borst mijn hoofd lekker neer kan leggen.”

Mijn favoriete standje: “Ik lig het liefst op mijn buik, met m’n gezicht een beetje in het kussen gedrukt.”

En zo vrijen we het vaakst: “Klassiekers als missionaris, lepeltje-lepeltje en doggy style passeren regelmatig de revue. Alleen van de cowgirl ben ik niet zo’n fan. In die houding voel ik me onzeker.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Hoewel ik hem als ‘groentje’ alle praktische en technische dingen heb geleerd, heeft hij mij leren ontspannen en genieten in bed.”

Ik word helemaal wild als hij: “In mijn billen bijt of er zijn nagels in zet.”

Ik droom weleens van: “Seks met toeschouwers. Ik zou niet aan partnerruil willen doen, maar het idee dat mensen kunnen toekijken terwijl Kobe en ik het doen, vind ik wel heel opwindend.”

Nee, bedankt: “Anale seks hebben we een keertje geprobeerd, maar was niet helemaal ons ding. We hadden allebei het gevoel dat er maar weinig ruimte was voor spontaniteit.”

Minpuntje: “Ik vind het geweldig dat Kobe zo ontzettend opgewonden van me wordt en hij zich maar moeilijk kan inhouden, maar daardoor komt hij soms net iets te snel klaar. Gelukkig heeft hij ook altijd zin om eerst mij aandacht te geven als ik dat wil.”

Ik geef mijn seksleven een 8.

Kobe

Vorige bedpartners: “0.”

De eerste keer: “Ik was heel zenuwachtig en onzeker. Ik wist dat Ruth al heel wat ervaring had, terwijl het voor mij de eerste keer was. Het duurde niet lang, maar Ruth was heel geduldig en lief.”

Wij vrijen: “1 à 2 keer per week.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Ik wil niet plat overkomen, maar haar borsten zijn echt subliem. Groot, vol, stevig. Die kan ik als man alleen maar aanbidden.”

Mijn favoriete standje: “Ik heb niet echt een voorkeur. Meestal laat ik haar kiezen, dan weet ik zeker dat ze maximaal geniet.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “We wisselen best veel af, maar meestal wel tussen missionaris, lepeltje-lepeltje en het schildpadje.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Aangezien zij mijn eerste en enige is, heeft ze me ongeveer alles over het vrouwelijke lichaam en daarbij horende genot geleerd. Ze heeft me helemaal naar haar hand kunnen zetten.”

Ik word helemaal wild als ze: “Begint met zoenen en zo naar beneden afzakt. Dan weet ik dat ze me gaat pijpen.”

Ik droom weleens van: “Seks op het kantoor waar ik werk, maar helaas hangen er overal camera’s.”

Nee, bedankt: “Zowel anale seks als harde sm zeggen me niet veel. Het voelt ook veel te gekunsteld.”

Minpuntje: “Echt klagen wil ik niet, maar mijn libido ligt wel net iets hoger dan dat van Ruth. Ik ben vaak degene die om seks vraagt, terwijl het des te leuker is als zij het initiatief neemt.”

Ik geef mijn seksleven een 8.

Dit artikel komt uit Flair 06. Deze editie ligt nu in de winkel. Ook meedoen? Stuur dan een mailtje naar flair@sanoma.com.

Tekst: Elien Geboers | Beeld: iStock