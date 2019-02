Bedgeheimen: ‘Als meisjes kunnen we gemakkelijk samen een pashokje of wc induiken’

Zij is 26 en administratief medewerker. Zij is 27 en politieagent. Ze zijn 2 jaar samen.

Nine

Aantal vorige bedpartners: “6.”

Onze eerste keer: “De eerste keer met Nina was heel bijzonder: liefdevol en intiem. Nooit eerder voelde ik meteen zo’n klik in bed. Het was alsof we het al jaren met elkaar deden.”

We vrijen: “3 à 4 x per week.

Haar mooiste lichaamsdeel: “Nina heeft schattige voeten. Maatje 37, heel fijntjes en perfect gepedicuurd. Een grappig contrast met haar stoere uiterlijk.”

Mijn favoriete standje: “Ik geniet het meest van orale seks, dus met haar hoofd tussen mijn benen.”

En zo vrijen we het vaakst: “We doen niet aan penetratie, dus liggen we vaak bij elkaar: tegen elkaar, tussen elkaars benen, noem maar op.”

De hotspot: “Ik vind niets leuker dan spontaan beginnen te vrijen op de bank, onder een deken.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Ik was altijd stil tijdens het vrijen, maar Nina heeft me laten zien dat het soms helpt om een beetje te kreunen. Zo kan ik aangeven wanneer iets echt lekker is en weet ze beter wat ze moet doen.”

Ik word helemaal wild als zij: “Haar handen om mijn middel houdt en me stevig vastgrijpt.”

Ik droom weleens van: “Seks op een tropisch eiland, maar dan het liefst zonder al te veel te zweten van de hitte.”

Nee, bedankt: “Ik mis absoluut geen penis en zou het dus ook niet met een voorbinddildo willen doen. Af en toe gebruiken we wel speeltjes, maar dat is toch een andere dynamiek dan penetrerende seks.”

Minpuntje: “Ik vind het cool dat Nina zo stoer en ruig is en er toch vrouwelijk uitziet. Maar als ze moppen tapt, lijkt ze net een vent.”

IK GEEF MIJN SEKSLEVEN EEN 9.

Nina

Aantal vorige bedpartners: “11.”

Onze eerste keer samen: “Ik was nog nooit zo verliefd op iemand als op Nine. Dat maakte onze eerste keer – en alle keren daarna – heel speciaal. Het voelde minder vluchtig, meer intiem en vurig.”

We vrijen: “4 x per week.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Ik val op vrouwen, dus ik houd van haar vrouwelijke rondingen. Ze heeft volle, stevige borsten en verleidelijke heupen.”

Mijn favoriete standje: “Ik ben graag wat dominanter in bed, dus vind ik het wel leuk als ik Nine mag vastbinden of bovenop haar ga zitten om haar te verwennen.”

En zo vrijen we het vaakst: “Nine houdt meer van orale seks, terwijl ik makkelijker klaarkom als ze me vingert, dus dat wisselen we regelmatig af.”

De hotspot: “Ik doe het graag in bed of op de bank, maar vind het ook opwindend om af en toe met elkaar te spelen op een openbare plek. Als meisjes kun je gemakkelijker samen een pashokje of wc induiken.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Nine is wat zachter en sensueler dan ik. Ik kan er enorm van genieten om door haar mijn meer intieme en zachte kant te ontdekken.”

Ik word helemaal wild als zij: “In een simpel wit slipje door het appartement loopt.”

Ik droom weleens van: “Een bondagesessie met een expert erbij.”

Nee, bedankt: “Het spreekt voor zich dat ik geen behoefte heb aan een man in mijn bed.”

Minpuntje: “Ik werk in shifts. Dat maakt het soms moeilijk om het op ‘normale’ momenten te doen. Soms moet ik flink mijn best doen om Nine te overtuigen om te vrijen op momenten dat het beter past met mijn rooster.”

IK GEEF MIJN SEKSLEVEN EEN 9.

Dit artikel komt uit Flair 08. Deze editie ligt nu in de winkel. Ook meedoen? Stuur een mailtje naar flair@sanoma.com

Tekst: Elien Geboers | Beeld: iStock