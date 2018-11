Bedgeheimen: ‘Het idee dat we betrapt kunnen worden is zo opwindend’

Zij is 29 en werkt als zelfstandige. Hij is 28 en IT-manager. Ze zijn 3,5 jaar samen.

Lees ook: Bedgeheimen: ‘Ik ben een cowgirl in hart en nieren, dus ik zit er graag bovenop’

Myrthe

Aantal vorige bedpartners: ‘Eén.’

Onze eerste keer: ‘Was heel spontaan. We hadden net een tweede date achter de rug en waren bij hem nog iets gaan drinken. Eén fles later lagen we samen in bed.’

Wij vrijen: ‘Drie keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘In Jeroens armen voel ik me altijd beschermd en veilig. Ze zijn stevig en gespierd.’

Mijn favoriete standje: ‘Lepeltje-lepeltje vind ik het intiemst.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Missionaris.’

Het liefst doe ik het: ‘Op een van de klassieke plekken: in bed, in bad of op de bank.’

Grootste bedblunder: ‘Ik had een keer last van vaginascheetjes tijdens de seks. Ik durfde Jeroen amper aan te kijken.’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Dat orale seks wél leuk kan zijn, als gever én ontvanger.’

Instant magie: ‘Onze traditionele naakte zaterdagen in huis zorgen steevast voor vuurwerk.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘Me tegen de muur drukt en duidelijk maakt dat hij me ter plekke wil nemen.’

Ik droom weleens van: ‘Seks op kantoor. Het idee betrapt te kunnen worden, is zo opwindend.’

Nee, bedankt: ‘Anaal. Exit only!’

De ultieme turn-on: ‘Samen met Jeroen naakt door het huis lopen vind ik heerlijk. Als ik hem zo zie, wil ik hem meteen. Elke keer.’

Minpuntje: ‘Wanneer Jeroen snel klaarkomt en meteen in slaap valt terwijl ik nog lang niet zover ben.’

Voorspel is: ‘Elkaar een hele dag teasen met appjes, zodat je ’s avonds meteen zin hebt in actie.’

Ik geef mijn seksleven een 8.

Jeroen

Aantal vorige bedpartners: ‘Zes.’

Onze eerste keer samen: ‘Was na een van onze eerste dates. Ik had Myrthe uitgenodigd om nog een wijntje te drinken. Ze is niet meer naar huis gegaan.’

Wij vrijen: ‘Twee à drie keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Myrthe is van top tot teen mooi.’

Mijn favoriete standje: ‘Als ze op me zit. Goed uitzicht.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Missionaris.’

Het liefst doe ik het: ‘In ons goeie ouwe bed.’

Grootste bedblunder: ‘Af en toe val ik in slaap nadat ik gekomen ben. Dat is niet altijd leuk voor Myrthe, zeker niet wanneer zij geen orgasme had.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Beide partijen verdienen evenveel aandacht, dat vergat ik vroeger weleens.’

Instant magie: ‘Myrthe verzon twee jaar geleden de naakte zaterdag. Sindsdien is dat iets om naar uit te kijken.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Me via apps exact laat weten hoe en waar ze me die avond wil. Vrouwen mogen best vaker dat initiatief nemen.’

Ik droom weleens van: ‘Sneaky seks op een verboden plekje.’

Nee, bedankt: ‘Anale seks doet me weinig.’

De ultieme turn-on: ‘Sexting en onze naakte zaterdagen.’

Minpuntje: ‘Ik zou best vaker seks willen hebben, maar Myrthe draait vaak late diensten waardoor we elkaar niet zo vaak zien als we zouden willen.’

Voorspel is: ‘Een showtje van Myrthe. Muziekje aan, kleren uit.’

Ik geef mijn seksleven een 7,5.

Dit artikel komt uit Flair 46. Deze qeditie ligt nu in de winkel. Ook meedoen? Stuur dan een mailtje naar flair@sanoma.com.

Tekst: Elien Geboers | Beeld: GettyImages