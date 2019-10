Bedgeheimen: ‘Ze zei zonder gêne dat mijn vingertechnieken beter konden’

Zij is 29 en hotelreceptionist. Hij is 28 en horecamedewerker. Ze zijn 7 jaar samen en vertellen openhartig over hun bedgeheimen.

Mila

Aantal vorige bedpartners: “4.”

De eerste keer: “Zoals dat meestal gaat met een eerste keer, ging het wat onhandig en waren we snel klaar. Toch vond ik het een magisch moment. De verbinding die ik voelde, had ik nooit eerder gevoeld.”

Wij vrijen: “1 keer per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Ik vind hem heel sexy en mannelijk met zijn bril. Als het aan mij ligt, draagt hij nooit meer lenzen.”

Mijn favoriete standje: “Ik geef toe dat ik sinds de geboorte van onze zoon vorig jaar heel passief ben geworden in bed. Doe mij dus maar missionaris of lepeltje-lepeltje.”

Zo vrijen we het vaakst: “Vroeger was dat doggystyle, nu met stip missionaris.”

Grootste bedblunder: “Hij mepte ooit zo hard op mijn billen dat ik hem spontaan terugsloeg. Recht op z’n oor. Hij moest echt huilen, dat vond ik heel erg.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Hij heeft veel meer geduld dan ik, ook in bed. Bij mij moest vroeger alles snel-snel en was seks kort en heftig. Dankzij hem kan ik echt ontspannen en de tijd nemen om te genieten.”

Ik word helemaal wild als hij: “Me in mijn nek kust. Dan gaan al mijn haartjes overeind staan en krijg ik meteen zin.”

Ik droom weleens van: “Seks zonder gestuntel. Er gaat bij ons wel altijd iets mis. Meestal vinden we dat hilarisch, maar ik zou wel voor 1 keer echte filmseks willen hebben.”

Absolute afknapper: “Witte boxershorts.”

Nee, bedankt: “Ik ben nooit superactief geweest in bed, maar sinds mijn bevalling zit ik echt niet graag meer bovenop. Veel te vermoeiend en te zichtbaar.”

Minpuntje?: “Na 7 jaar is de routine erin geslopen. Soms zou ik willen dat we allebei weer wat meer ons best zouden doen voor elkaar. Maar na de zoveelste gebroken nacht denk ik daar in de praktijk meestal anders over.”

Ik geef mijn seksleven een: 7,5.

Stijn

Aantal vorige bedpartners: “3.”

De eerste keer: “Ik herinner me vooral dat ik ontzettend zenuwachtig was en de hele tijd dacht: nog niet klaarkomen, nog niet klaarkomen. Fail! En toch kijk ik er met een goed gevoel op terug. Het klikte meteen tussen ons.”

Wij vrijen: “1 keer per week.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Het klinkt misschien platvloers, maar ze heeft mooie, grote en ronde borsten. Tja, dat vind ik nu eenmaal sexy.”

Mijn favoriete standje: “Ik vind doggystyle heel opwindend, maar kan ook genieten van wat rustigere houdingen zoals missionaris en lepeltje-lepeltje.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “Het laatste – vermoeiende – jaar hebben we het alleen maar in missionaris gedaan, maar dat vind ik prima.”

Grootste bedblunder: “De keren dat er niets misging, kan ik op 2 handen tellen. We zakten door het bed en zij sloeg me per ongeluk, verrekte haar rug en kreeg sperma in haar haar. Been there, done that. Maar we kunnen er altijd hard om lachen.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Ze zei zonder gêne dat mijn vingertechnieken beter konden en liet me zien wat ze lekker vond. Fijn was dat.”

Ik word helemaal wild als zij: “Rode lingerie draagt. Dat werkt als een lap op een stier bij mij.”

Ik droom weleens van: “Een weekendje gewoon samen zijn. Geen werk, geen baby, geen stress. Alleen maar knuffelen, flikflooien en van elkaar genieten.”

Absolute afknapper: “In de winter scheert ze haar benen soms niet. Dan heb ik het gevoel dat ik met een man in bed lig.”

Nee, bedankt: “Ik heb geen behoefte aan kinky toestanden die pijn doen of vies zijn.”

Minpuntje: “Natuurlijk heb ik er alle begrip voor, maar sinds de geboorte van onze zoon staat ons seksleven op een heel laag pitje. Ik zou het fijn vinden als daar weer wat meer aandacht naartoe gaat.”

Ik geef mijn seksleven een 7,5.

Dit artikel komt uit Flair 40. Deze editie ligt van 2 t/m 8 oktober in de winkel. Ook meedoen? Stuur een mailtje naar flair@sanoma.com.

