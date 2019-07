Zij is 23 en eventmanager. Hij is 31 en bankbeheerder. Ze zijn 2 jaar samen.

Michelle

Vorige bedpartners: “5.”

Onze eerste keer: “Waren we vrij dronken. Na een gezellige Tinderdate gingen we samen dansen, waarna we bij hem in bed belandden. Ik herinner me niet veel, behalve dat ik het een heel geile nacht vond.”

We vrijen: “10 keer per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Hij heeft Zuid-Europese roots: een mooi kleurtje, donkere haren, zwoele ogen en een fantastische glimlach.”

Mijn favoriete standje: “We doen het heel vaak op locatie. Daardoor zijn we goed in rechtopstaande vluggertjes.”

En zo vrijen we het vaakst: “Meestal staat, ligt of zit hij op een of andere manier achter me.”

De hotspot: “Geen enkel toilet of verlaten hoekje, kamer of steeg is veilig voor ons. Zien we een kans om te vrijen, dan gaan we ervoor.”

Grootste bedblunder: “Als je het zo vaak op openbare plaatsen doet, is de kans natuurlijk groot dat je een keer betrapt wordt. Een aantal van onze vrienden hebben ons al in actie gezien op feestjes.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Vroeger was ik veel braver en rustiger op seksueel gebied. Aaron haalt het beest in me naar boven.”

Ik word helemaal wild als hij: “In mijn oor fluistert hoe geil hij is en hoe graag hij met mij wil vrijen.”

Ik droom weleens van: “Een triootje met een andere vrouw, maar die vrouw is dan wel van mij. Ik ben best jaloers, dus hij zou alleen mogen kijken en met mij spelen.”

Nee, bedankt: “Als Aaron dronken is, vind ik hem onaantrekkelijk. Dan moet hij op de bank liggen en zijn handen thuishouden.”

Minpuntje: “We zijn allebei temperamentvolle mensen. Dat geeft vonken in bed, maar kan ook voor heftige discussies en ruzies zorgen. Gelukkig kunnen we die dan weer oplossen met een vurig potje seks.”

Ik geef mijn seksleven een 9.

Aaron

Vorige bedpartners: “16.”

Onze eerste keer: “We doken de koffer in na een avondje uit. Na urenlang schuren op de dansvloer stond ik op ontploffen en moest en zou ik haar in mijn bed krijgen. Missie geslaagd, al herinner ik me er niet heel veel meer van.”

We vrijen: “10 keer per week.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Ze heeft geen grote borsten, maar ze zijn wel stevig en rond. Als ze een push-upbeha draagt, wil ik er de hele tijd aan zitten.”

Mijn favoriete standje: “Ik doe het graag hard en hevig. Dat lukt het best als ik achter haar sta of zit.”

Zo vrijen we het vaakst: “We doen het graag op openbare plekken. Daarom vrijen we vaak rechtop of zittend op de wc in een toilethokje.”

De hotspot: “We logeerden in een hotel dat gebouwd was op een klif. De kamer had een mooi uitzicht. Ik heb haar tegen het grote venster geplakt voor a fuck with a view.”

Grootste bedblunder: “De eerste keer anaal was geen onverdeeld succes. Ze was niet relaxed, dus vlotjes liep het niet.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Don’t judge a book by its cover. Op het eerste gezicht had ik nooit gedacht dat zij zo’n wilde tijger zou zijn.”

Ik word helemaal wild als zij: “Met een andere vrouw danst, flirt of kust.”

Ik droom weleens van: “Een triootje. Of een scenario à la Eyes wide shut, omdat ik het heel opwindend zou vinden om haar met een andere vrouw te zien. En natuurlijk ook omdat het me tof lijkt om zelf met meerdere meisjes in bed te liggen.”

Nee, bedankt: “Een andere vent in bed is voor mij dan weer uitgesloten.”

Minpuntje: “Hoewel ze er heel braafjes uitziet, kan Michelle fel uit de hoek komen. We maken vaak ruzie, maar dat is de keerzijde van passie in een relatie.”

Ik geef mijn seksleven een 8.

