Zij is 21 en student psychologie. Hij is 25 en callcenteragent. Ze zijn 1 jaar samen en doen uit de doeken over hun bedgeheimen.

Merel

Vorige bedpartners: “5.”

De eerste keer samen: “We waren al een tijdje aan het daten. Ik wilde bewust even wachten met seks, omdat ik hem zo speciaal vond. Na een aantal weken gaven we ons dan toch over na een uitgebreide zoensessie in de keuken. Ik herinner me nog precies zijn woorden: ‘Naar de slaapkamer, nú!’”

We vrijen: “1 x per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Zijn ogen. Toen ik hem voor de eerste keer zag, kon ik niet stoppen met staren.”

Mijn favoriete standje: “Missionaris en cowgirl. Hij heeft een tamelijk grote, waardoor op zijn hondjes soms pijnlijk is. Bij missionaris komt hij net diep genoeg, maar wanneer ik bovenop zit en de controle heb, voel ik me het geilst.”

Zo vrijen we het vaakst: “We variëren graag. Missionaris, cowgirl, op zijn hondjes, lepeltje-lepeltje…”

De hotspot: “Doe maar gewoon het bed.”

Het geeft vuurwerk als: “We seks hebben in een stevig tempo. Zeker op het einde mag het lekker hard gaan voor mij.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Klaarkomen! Dat lukte vroeger bijna nooit. Hij heeft me echt leren genieten. Ik vind het nu zelfs heerlijk om samen te masturberen zonder dat er per se seks van komt.”

Ik word helemaal wild als hij: “Zich dominant opstelt in de slaapkamer.”

Ik droom weleens van: “De volledige controle hebben. Ik houd ervan om gedomineerd te worden, maar zelf iemand domineren lijkt me ook weleens spannend.”

Nee, bedankt: “Ik wil alles een keer proberen.”

Minpuntje: “Soms wil hij iets te snel naar binnen, terwijl ik liever wat meer voorspel heb. Ik vind het fijn om gevingerd te worden en vind het ook leuk om hem te pijpen.”

Ik geef mijn seksleven een 8.

Lees ook

Bedgeheimen: ‘Ik word helemaal wild als hij aan mijn tepels likt of zuigt’

Daniël

Vorige bedpartners: “13.”

De eerste keer samen: “Die herinner ik me nog heel goed. Het was een warme zomeravond en we zaten na onze date bij mij thuis. Ik raakte volledig in haar ban. Toen we begonnen te kussen, werd ik overmand door lust. Er was geen houden meer aan.”

We vrijen: “1 x per week.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Ze heeft echt heel mooie ogen. Het klinkt een beetje gek, maar ik houd zelfs van de kringen onder haar ogen, omdat die haar blik des te sprekender maken.”

Mijn favoriete standje: “Ik vind het heel leuk als zij zich op haar buik draait.”

Zo vrijen we het vaakst: “Meestal gaan we voor good old missionaris. Daarnaast hebben we ook vaak knuffelend seks, wat heel fijn en intiem aanvoelt.”

De hotspot: “Onze bank.”

Het geeft vuurwerk als: “Mijn dierlijke instincten bovenkomen. Dat zijn momenten met veel passie en emotie.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Met haar kan ik echt intiem zijn. Vroeger kon seks wat afstandelijk aanvoelen, terwijl ik Merel zowel fysiek als emotioneel graag dicht bij me heb.”

Ik word helemaal wild als zij: “Haar netkousen aantrekt.”

Ik droom weleens van: “Een trio met een tweede vrouw.”

Nee, bedankt: “Voor mij geen seks met uitwerpselen of een andere soort vuiligheid.”

Minpuntje: “Haar libido is verminderd, maar dat heeft ze zelf niet in de hand. Ze neemt momenteel zware medicatie, en die heeft dat bijeffect. Ik waardeer de momenten waarop we wel met elkaar naar bed gaan nu des te meer.”

Ik geef mijn seksleven een 9.

Dit artikel komt uit Flair 35. Deze editie ligt van 28 augustus t/m 3 september in de winkel. Ook meedoen? Stuur een mailtje naar flair@sanoma.com.

Tekst: Elien Geboers | Beeld: iStock