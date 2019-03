Bedgeheimen: ‘Ik kan niet ontkennen dat ik vind dat we te weinig seks hebben’

Zij is 26 en schoonmaakster. Hij is 29 en productiemedewerker. Ze zijn 3 jaar samen.

Melissa

Aantal vorige bedpartners: “7.”

Onze eerste keer: “Mannen hebben me in het verleden vaak gekwetst. Kenneth had geduld met me en wist dat ik onzeker was, ook in bed. Toch lukte het hem om me een goed gevoel te geven.”

Wij vrijen: “3 à 4 keer per maand.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Ik vind het heerlijk om op zijn zachte borst of buik te liggen.”

Mijn favoriete standje: “Omdat mijn zelfvertrouwen nog steeds niet heel groot is, hoeft mijn lichaam niet zo in the picture. Ik lig het liefst onderop of op mijn buik.”

En zo vrijen we het vaakst: “In missionaris. Ook trek ik hem vaak af. Zo komt hij aan zijn trekken en hoef ik mezelf niet te pushen.”

Grootste bedblunder: “Ik heb een zoon uit een vorige relatie die een keer bij ons op de slaapkamerdeur klopte, omdat hij ‘enge geluiden’ hoorde.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Kenneth is een ruwe bolster met een blanke pit. Dankzij hem weet ik dat je bij mensen van wie je houdt je beschermlaagje kunt loslaten en jezelf mag zijn.”

Ik word helemaal wild als hij: “Strak in pak op een feest verschijnt.”

Ik droom weleens van: “Echt zelfverzekerd zijn in bed en me gewoon kunnen laten gaan.”

Nee, bedankt: “Bovenop zitten voelt echt niet goed voor mij.”

Minpuntje: “Kenneth is lief en geduldig, maar ik gun hem een beter seksleven. Soms kan hij niet verbergen dat hij dat mist.”

Ik geef mijn seksleven een 5.

Kenneth

Aantal vorige bedpartners: “5.”

Onze eerste keer samen: “Melissa was eerst wat terughoudend. Ze had het zelf niet in de gaten, maar ik vond het juist aantrekkelijk dat ze niet meteen de koffer in wilde duiken.”

Wij vrijen: “3 keer per maand.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Ze heeft een stoer en sterk uiterlijk. Dat vind ik veel aantrekkelijker dan figuurtje barbiepop.”

Mijn favoriete standje: “Ik vind de missionaris wel oké, al geniet ik nog meer van doggystyle.”

En zo vrijen we het vaakst: “In de missionaris.”

Grootste bedblunder: “Ik heb weleens een enorm harde scheet gelaten. Tja, we’re only human after all.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Vrouwen zitten echt ingewikkelder in elkaar dan mannen. Ik wil haar graag beter leren begrijpen en samen aan dingen werken.”

Ik word helemaal wild als zij: “Speciaal voor mij matching lingerie aantrekt.”

Ik droom weleens van: “Een week lang elke dag seks en dat zij er net zo van geniet als ik.”

Nee, bedankt: “Voor mij geen perfect poppetje. Daar word ik niet opgewonden van.”

Minpuntje: “Ik kan niet ontkennen dat ik vind dat we te weinig seks hebben. Omdat ik vaker zin heb, maar ook omdat ik haar meer zelfvertrouwen en plezier gun in bed.”

Ik geef mijn seksleven een 6 (maar onze relatie een 10).

