Bedgeheimen: ‘Ik ben een cowgirl in hart en nieren, dus ik zit graag bovenop’

Zij is 30 en verkoopster in een winkel. Hij is 32 en salesmanager. Ze zijn zes maanden samen.

Marly

Vorige bedpartners: ‘Zeven.’

De eerste keer: ‘Joep en ik waren al beste vrienden toen we uiteindelijk verliefd werden. Daardoor voelde het meteen heel vertrouwd om met hem te vrijen.’

Wij vrijen: ‘Twee, drie keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Het klinkt misschien cliché, maar Joep heeft erg mooie, blauwe ogen. Ook zijn glimlach is prachtig.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik ben een cowgirl in hart en nieren, dus ik zit graag bovenop.’

En zo vrijen we het vaakst: ‘Mijn vriend vindt het heerlijk als ik hem berijd, dus ik krijg bijna altijd mijn zin.’

Grootste bedblunder: ‘We zijn allebei nogal vurig én ongeduldig. Op de verjaardag van een vriend konden we ons niet beheersen. Dat ging niet ongemerkt aan onze vrienden voorbij. Ze vonden het hilarisch om de kamer binnen te vallen terwijl wij bezig waren.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘In m’n oren fluistert hoe lekker hij het vindt met mij.’

Mijn stoutste fantasie: ‘Een trio met hem en zijn beste vriend. Daar hebben we al heel wat grappen over gemaakt, maar voorlopig houd ik het maar bij dagdromen.’

Absolute afknapper: ‘Als Joep in mijn bijzijn zou flirten met een andere vrouw. Dan mag ie op de bank.’

Nee, bedankt! ‘Ik hou van wilde, heftige seks, maar echt kinky dingen zoals zweepjes en handboeien vind ik dan weer niks.’

Minpuntje: ‘Joep en ik zijn nog maar pas samen. Het zou niet best zijn als er nu al minpunten waren.’

Ik geef mijn seksleven een 8,5.

Joep

Vorige bedpartners: ‘Zes.’

De eerste keer: ‘Ik kon mijn geluk niet op toen ik uiteindelijk de friendzone ontsteeg. Zoals ik al verwachtte, was Marly een wulpse tijger die me de nacht van mijn leven bezorgde.’

Wij vrijen: ‘Drie keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Marly is groot en slank, heeft lange, blonde haren en blauwe ogen. Ze heeft een mooie glimlach en een zachte, maar sexy uitstraling. What’s not to like?’

Mijn favoriete standje: ‘Ik heb niet per se een voorkeur, maar vind het onwijs opwindend dat zij zo graag boven op me zit. Prachtig uitzicht ook…’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Ik ben blij dat alles tot nu toe zo spontaan gebeurt. Onze relatie is nog pril, niets is te gek.’

Grootste bedblunder: ‘Een van de eerste keren dat we met elkaar naar bed gingen, scheurde het condoom. We waren allebei zo opgewonden, dat we gewoon verder gingen. Heel dom, maar gelukkig zonder gevolgen.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Me in mijn nek kust of aan mijn oorlel knabbelt.’

Mijn stoutste fantasie: ‘Een triootje met haar en een andere vrouw. Helaas zou zij liever een andere man erbij hebben, en dat is voor mij weer geen optie.’

Absolute afknapper: ‘Ik word niet opgewonden als een vrouw platvloers is en jongensachtig. Er is voor mij niets opwindender dan een vrouwelijke, sexy dame.’

Nee, bedankt! ‘Ik hou wel van een experimentje, maar dingen met poep en plas zijn een brug te ver.’

Minpuntje: ‘Ik kan er tot nu toe geen een bedenken.’

Ik geef mijn seksleven een 9.

Tekst: Elien Geboers | Beeld: iStock