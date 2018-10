Bedgeheimen: ‘Ik vind het sexy om bovenop te zitten’

Zij is 28 en maatschappelijk werker. Hij is 29 en leerkracht. Ze zijn 4 jaar samen en Lise is in verwachting van hun eerste kind.

Lise

Vorige bedpartners: ‘Vier.’

Onze eerste keer: ‘Zoals dat meestal gaat met eerste keren, was het niet de meest noemenswaardige vrijpartij uit onze relatie. Het ging er wel heel liefdevol aan toe en dat was voor mij het belangrijkst.’

Wij vrijen: ‘Eén à twee keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Toen ik Marijn ontmoette, vielen zijn helderblauwe ogen me meteen op.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik vind het sexy om bovenop te zitten.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Nu ik zwanger ben, doen we het liever wat rustiger en voorzichtiger. Missionaris of lepeltje-lepeltje zijn ideaal.’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Vroeger vond ik dat je tijdens seks heel serieus moest zijn. Sinds ik samen ben met Marijn, heb ik leren lachen in bed. Niet altijd natuurlijk, maar het moet wel kunnen.’

Grootste bedblunder: ‘Blauwe plekken, geknapte condooms, gekneusde ballen: wat hebben we nog niet meegemaakt?!’

Ik word helemaal wild als hij: ‘Mijn voeten masseert. Daar gaat niets boven als je zwanger bent.’

Ik droom weleens van: ‘Seks in de natuur. Een bos, een weiland, op het strand.’

Absolute afknapper: ‘Mijn eigen zwangerschapsscheetjes, haha.’

Nee, bedankt: ‘Ik hou van zachte, liefdevolle seks. Af en toe wat ruiger vind ik prima, maar SM of zoiets is echt niet aan mij besteed.’

Minpuntje: ‘Ik vind het heerlijk om zwanger te zijn, maar in bed is het geen voordeel. Je bent toch beperkter.’

Ik geef mijn seksleven een 8.

Marijn

Vorige bedpartners: ‘Twee.’

Onze eerste keer: ‘Ik herinner me vooral veel geklungel met het condoom. En de lieve woorden van Lise, die me op m’n gemak stelde.’

Wij vrijen: ‘Eén à twee keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Normaal zou ik meteen voor haar billen kiezen – ik ben nou eenmaal een billenman – maar nu ze zwanger is, ben ik apetrots op haar bolle buik.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik heb niet echt een voorkeur.’

Zo vrijen we het vaakst: ‘Vóór de zwangerschap zat ze vaak boven op me. Nu doen we het wat rustiger aan, zodat zij kan liggen.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Ik ben van nature nogal nerveus, ook weleens tussen de lakens. Lise is erin geslaagd om dat weg te nemen. Bij haar voel ik me echt op m’n gemak.’

Grootste bedblunder: ‘In het begin van onze relatie deden we het met condoom. Ik ben geen handige harry, dus het duurde weleens zo lang om het condoom om te doen, dat ik alweer slap was.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Aan mijn oorlel sabbelt.’

Ik droom weleens van: ‘Seks op de school waar ik werk.’

Absolute afknapper: ‘Een stinkende adem zou fataal zijn.’

Nee, bedankt: ‘Ik begrijp niet waarom zo veel mannen kicken op anale seks. Ik vind het he-le-maal geen opwindende gedachte.’

Minpuntje: ‘Lise is prachtig zwanger, maar dat buikje is natuurlijk niet superhandig in bed. Niet dat het me wat uitmaakt, hoor, zolang we er maar van genieten.’

Ik geef mijn seksleven een 9.

