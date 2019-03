Bedgeheimen: ‘Ik hoop dat ons seksleven weer meer pit krijgt’

Zij is 30 en medisch secretaresse. Hij is 32 en productiemedewerker. Ze zijn 6 jaar samen en hebben 2 kinderen.

Lees ook: Bedgeheimen: ‘Ik wil gewoon altijd en overal seks hebben’

Leslie

Vorige bedpartners: “2.”

Onze eerste keer samen: “Ik weet alleen dat we het bij hem thuis op de bank deden, maar de details ben ik kwijt. Het was zeker niet onze beste vrijpartij ooit, maar dat lijkt me normaal.”

Wij vrijen: “1 keer per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Ik knijp heel graag in zijn billen als hij een strakke spijkerbroek aanheeft.”

Mijn favoriete standje: “Ik houd het graag comfortabel met missionaris of lepeltje-lepeltje.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “Missionaris is bij ons het go to-standje.”

De hotspot: “Toen we jonger waren, deden we het weleens in de auto of op de motorkap. Dat vond ik toen heel spannend. Nu geniet ik meer van het comfort van een bed of bank.”

Grootste bedblunder: “De komst van de kinderen heeft flinke impact gehad op ons seksleven. We doen het veel minder sinds we die 2 aapjes op de wereld hebben gezet.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Bij Wout durf ik helemaal mezelf te zijn en kan ik ook zeggen wat ik wel of niet wil in bed.”

Ik word helemaal wild als hij: “Voor me kookt en me verwent met een etentje bij kaarslicht.”

Ik droom weleens van: “Een heel weekend zonder kinderen, vol romantiek en intimiteit.”

Nee, bedankt: “Kinky dingen als bdsm of anale seks.”

Minpuntje: “Als ik eerlijk ben, heeft de sleur bij ons toegeslagen. Werken in ploegendienst, 2 kinderen en het huishouden hebben ervoor gezorgd dat ons seksleven een beetje is ingedut.”

Ik geef mijn seksleven een 6,5

Wout

Vorige bedpartners: “2.”

Onze eerste keer samen: “Was een beetje sukkelseks: we lagen wat te klungelen op de bank. Gelukkig konden we erom lachen en deden we het de volgende ochtend meteen over.”

Wij vrijen: “1 keer per week.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Ik blijf fan van haar mooie, kleine borsten, ook na de borstvoeding.”

Mijn favoriete standje: “Als ik mag kiezen, zit Leslie bovenop. Dat blijft het beste uitzicht ooit.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “Zoals de meeste stellen, vermoed ik, in missionaris.”

De hotspot: “Toen we elkaar net kenden, was geen enkel discotheektoilet veilig voor ons. Dat waren best spannende tijden. Nu vinden we het al link om het op de bank te doen.”

Grootste bedblunder: “Als we bezig zijn en een baby horen huilen, vergaat de lust me totaal.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Leslie is een superlieve, zorgzame vrouw en een fantastische moeder. Dankzij haar kijk ik nu verder dan alleen naar de buitenkant.”

Ik word helemaal wild als zij: “Zich mooi maakt met sexy lingerie, haar in de krul, make-up, een mooi jurkje en naaldhakken.”

Ik droom weleens van: “Weer wat vaker spontane seks hebben.”

Nee, bedankt: “Hoewel ik hoop dat ons seksleven weer meer pit krijgt, zou ik nooit met een andere vrouw de koffer induiken.”

Minpuntje: “Dat lijkt me duidelijk: ik houd zielsveel van mijn kinderen en zou ze nooit willen missen, maar af en toe wat meer seks zou leuk zijn.”

Ik geef mijn seksleven een 7

Dit artikel komt uit Flair 13. Deze editie ligt nu in de winkel. Ook meedoen? Stuur een mailtje naar flair@sanoma.com.

Beeld: iStock