Bedgeheimen: ‘Ik word helemaal wild als hij aan mijn tepels likt of zuigt’

Zij is 20 en doet de opleiding leraar basisonderwijs. Hij is 23 en doet dezelfde opleiding. Ze zijn 9 maanden samen en vertellen hun bedgeheimen.

Leanne

Vorige bedpartners: “7.”

De eerste keer samen: “Ging verrassend vlot. Ik herinner me nog dat hij het opvallend lang kon volhouden en dat we vanaf het begin verschillende standjes uitprobeerden.”

We vrijen: “10 keer per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Ik smelt voor zijn ogen. En misschien ook zijn lippen. Het is moeilijk kiezen.”

Mijn favoriete standje: “Wanneer ik op mijn buik lig en hij achter me zit, voel ik alles het best. Pluspunt: ik kan mezelf zo ook makkelijk bevredigen.”

Zo vrijen we het vaakst: “Eigenlijk variëren we altijd. Hij bovenop, ik bovenop, doggystyle… Noem maar op.”

De hotspot: “Het bed ’s ochtends. Als ik geil wakker word, hoef ik me maar om te draaien. Ideaal, toch?”

Grootste bedblunder: “Het is al een paar keer voorgekomen dat hij bij het klaarkomen per ongeluk ook mijn ogen raakt. Niet echt comfortabel en het prikt verschrikkelijk.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Dat seks niet altijd kinky en hard hoeft te zijn. Met hem kan ik net zo genieten van heel tedere en romantische seks.”

Ik word helemaal wild als hij: “Aan mijn tepels likt of zuigt, en mijn hele lichaam kneedt. Als hij daarna ook nog mijn gezicht of haar stevig beetpakt, is de extase compleet.”

Ik droom weleens van: “Gedomineerd worden tussen de lakens. Vastgebonden op het bed liggen is iets waar ik vaak over fantaseer.”

Nee, bedankt: “Ik sta eigenlijk voor alles open. Er zijn zo veel spannende dingen die het proberen waard zijn. Waar ik wel op afknap, zijn mannen die zichzelf geweldig vinden in bed en dat ook luid verkondigen.”

Minpuntje: “Ik kan op dit moment niets bedenken. We zijn nu 9 maanden samen en nog heel verliefd.”

Ik geef mijn seksleven een 9.

Hendrik

Vorige bedpartners:“4.”

De eerste keer samen: “Was bij mij thuis. We hadden weleens wat gefriemeld, maar die keer waren we echt op ons gemak bij elkaar en lieten we het gewoon gebeuren. Toen ze opstond en haar blouse en beha uitdeed, was ik aangenaam verrast door haar prachtige borsten.”

We vrijen: “10 keer per week.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Ook al vind ik haar rug en borsten héél mooi, het zijn toch haar ogen die ik het bijzonderst vind. Ze zijn heel lief. Ik kijk er dan ook graag en lang naar.”

Mijn favoriete standje: “Als zij op haar buik ligt en ik haar van achteren neem, vind ik het leuk om met mijn hand onder haar arm te gaan en haar hals vast te pakken.”

Zo vrijen we het vaakst: “Dat zal toch missionaris zijn, denk ik.”

De hotspot: “Geef me een bed dat niet piept en groot genoeg is, en ik ben gelukkig.”

Grootste bedblunder: “Ik kan me niet meteen een flater herinneren.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Dat vrouwen iets wildere of ruigere seks ook leuk kunnen vinden. Het hoeft voor haar niet altijd zacht en lief te zijn.”

Ik word helemaal wild als zij: “Mij pijpt. Ze is er echt fantastisch in. Dat is voor mij een nieuwe ervaring.”

Ik droom weleens van: “Seks op een openbare plek. Dat lijkt me gewoon ongelooflijk spannend.”

Nee, bedankt: “Poep- of plasseks. Dat staat echt niet op mijn verlanglijstje. Ik vind het ook niet bepaald opwindend als iemand tijdens het vrijen begint over dagelijkse dingen.”

Minpuntje: “Ik heb er geen. We zijn nog niet zo lang samen, maar het zit heel goed tussen ons.”

Ik geef mijn seksleven 10.

