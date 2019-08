Bedgeheimen: ‘In een halfjaar tijd braken er al 3 latten van haar bedbodem’

Ze zijn beiden 19 en studeren rechten. Ze zijn 6 maanden samen en doen in Flair een boekje open over hun seksleven.

Lara

Aantal vorige bedpartners: “1.”

Onze eerste keer samen: “Bloednerveus was ik. In plaats van gewoon te genieten, wilde ik alles controleren. Zie ik er wel sexy uit? Kreun ik op de juiste manier? Ben ik goed genoeg? Is hij wel aan het genieten? Wanneer gaat hij klaarkomen?”

We vrijen: “2 à 3 keer per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Hij heeft een heerlijk klein buikje.”

Mijn favoriete standje: “Op onzekere dagen lig ik het liefst onder. Op topdagen zou ik de hele Kamasutra wel willen doorlopen.”

En zo vrijen we het vaakst: “Meestal blijft het comfortabel: missionaris, lepeltje-lepeltje of cowgirl.”

De hotspot: “Als ik het initiatief neem, zit ik het liefst op zijn schoot. Dat vind ik de makkelijkste manier van bovenop zitten. Dan heb ik de touwtjes echt in handen.”

Grootste bedblunder: “We wonen allebei nog op kamers en hebben niet de beste bedden. Heel gênant als je je huurbaas moet bellen nadat je al seksend door het bed bent gezakt.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Die onzekerheid van de eerste keer is bijna helemaal weg. Door Niels kan ik mijn hoofd beter uitschakelen en gewoon genieten van het moment.”

Ik word helemaal wild als hij: “In mijn nek kust.”

Ik droom weleens van: “Seks op het aanrecht.”

Nee, bedankt: “Ik veroordeel het niet, maar ik heb geen behoefte aan anale seks. Op dat vlak wil ik niet experimenteren.”

Minpuntje: “In het weekend zien we elkaar niet, omdat we dan allebei naar onze eigen hometown gaan. Ook tijdens de vakanties is het moeilijker afspreken. Dan mis ik hem. Ik vind het ook jammer dat ik daardoor zijn vrienden nog niet zo goed ken.”

Ik geef mijn seksleven een 8.

Niels

Aantal vorige bedpartners: “2.”

Onze eerste keer samen: “Het was misschien niet de beste seks ooit, maar toch vind ik het een memorabele gebeurtenis. We hebben ook veel gelachen; het belangrijkste van alles.”

We vrijen: “2 keer per week.”

Haar mooiste lichaamsdeel? “Ik houd van haar zachte borsten.”

Mijn favoriete standje: “Ik ben niet zo’n avonturier en geniet het meest van standjes waarin we dicht tegen elkaar aan liggen of elkaar goed kunnen vastpakken.”

En zo vrijen we het vaakst: “De standjes zijn voor mij niet zo belangrijk, maar ik wil wel dat het licht aanblijft.”

De hotspot: “Voor de open haard. Nog nooit gedaan, maar later wil ik er een in huis. Ik vind dat zo romantisch.”

Grootste bedblunder: ”In een halfjaar tijd braken er al 3 latten van haar bedbodem. Dat ligt niet aan onze heftige vrijpartijen, hoor. Eerder aan de slechte kwaliteit van het bed.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Lara is de meest geduldige en begripvolle vrouw die ik ken. Zij kan me helemaal rustig maken.”

Ik word helemaal wild als zij: “Langs mijn ballen streelt of er zachtjes aan kietelt.”

Ik droom weleens van: “Seks in de duinen. Zij woont dicht bij de zee, dus dat móét kunnen, toch?”

Nee, bedankt: “Zoals ik al zei, ben ik niet heel wild in bed. Ik zal niet snel aan haar haren trekken of als een konijn tekeergaan.”

Minpuntje: “Tijdens de zomervakantie zien we elkaar weinig, omdat we beiden naar onze ouders gaan en die wonen ver uit elkaar. Dat wordt dus weinig seks hebben, deze zomer. Maar dat halen we volgend collegejaar wel weer in.”

Ik geef mijn seksleven een 10.