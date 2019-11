Bedgeheimen: ‘Een lange, vaste relatie hoeft niet saai en routineus te zijn’

Zij is 30 en communicatiemedewerker, hij is 36 en verzekeringsagent. Ze zijn 7 jaar samen, hebben 2 kinderen en delen hun bedgeheimen.

Carolien

Aantal vorige bedpartners: “4.”

De eerste keer samen: “Het is alweer een tijdje geleden, dus de details ben ik een beetje kwijt. Wel herinner ik me nog goed hoe lief hij voor me was. Ik was op slag verliefd.”

Wij vrijen: “1 à 2 keer per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Nu hij vader is, heeft hij ook een bijbehorende dad bod. Ik houd van zijn zachte buikje, waar ik mijn hoofd lekker op kan leggen.”

Mijn favoriete standje: “Ik houd het graag realistisch: missionaris, lepeltje-lepeltje of iets daartussenin.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “Door de jaren heen is het wilde en ruige wel wat verdwenen. We doen het meestal wat trager en rustiger.”

De hotspot: “De keukentafel is alweer een tijdje geleden, maar ik heb er wel fijne herinneringen aan. Misschien is dit wel het moment om dat avontuur weer eens nieuw leven in te blazen.”

Grootste bedblunder: “Vrijen terwijl ik zwanger was. Wel altijd hilarisch: met scheten, een buik die in de weg zat, een plaspauze tussendoor… Afijn, never a dull moment.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Zelfs wanneer ik een dip heb of moe ben, slaagt hij erin om me te laten ontspannen met een intiem moment samen. Soms is dat gewoon een kus en een knuffel, soms wat meer, maar het is altijd genieten.”

Ik word helemaal wild als hij: “Lekker kookt en me een hele avond als een prinses verwent.”

Ik droom weleens van: “Onze seksmomenten van voordat we kinderen en een druk huishouden hadden. Ik vind het prima zoals het nu is, maar vroeger waren we wel avontuurlijker.”

Intiemste moment: “Een paar keer per jaar doen we het anaal. Dat vind ik heel intiem en persoonlijk. Als je het op die manier doet, moet je echt contact met elkaar maken en communiceren. Dat maakt het bijzonder voor mij.”

Nee, bedankt: “Sm is niet aan mij besteed. Pijn vind ik niet opwindend.”

Minpuntje: “Ons seksleven is door de jaren heen natuurlijk wat veranderd. Dat lijkt me heel normaal, maar ik vind het wel belangrijk dat we blijven investeren in een intieme relatie.”

Ik geef mijn seksleven een 8.

Mark

Aantal vorige bedpartners: “6.”

De eerste keer samen: “Ik herinner me vooral hoe oogverblindend mooi ik haar vond. Ze was de meest aantrekkelijke vrouw die ik ooit in mijn bed had gehad.”

Wij vrijen: “1 keer per week.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Na Caroliens zwangerschappen bleven haar heupen en billen wat voller. Dat vind ik erg sexy en vrouwelijk.”

Mijn favoriete standje: “Ik vind het geweldig als zij bovenop zit, maar heb eigenlijk ook plezier in elk ander standje.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “Vroeger was niks ons te gek, nu houden we het iets rustiger met standjes als missionaris en lepeltje-lepeltje.”

De hotspot: “Ik vind het zalig wanneer we op de bank onder een deken wat beginnen te frunniken en van het een het ander komt.”

Grootste bedblunder: “Toen we nog niet lang samen waren, kochten we een massagekaars. Ik had het concept niet helemaal goed begrepen en goot de olie recht vanuit het potje op haar billen. Heet was het wel, maar niet op de gewenste manier.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Een lange, vaste relatie hoeft niet saai en routineus te zijn. Ja, onze seks is anders, zeker sinds we ouders zijn. Maar seks met Carolien blijft bevredigend, omdat we daar allebei in investeren.”

Ik word helemaal wild als zij: “Speciaal voor mij een sexy setje lingerie of een mooie body aantrekt.”

Ik droom weleens van: “Een bezoek aan een parenclub of seksfeest. Niet om van partner te wisselen, maar wel uit pure nieuwsgierigheid.”

Intiemste moment: “Ze kan heel sensueel dansen. Heel af en toe doet ze dat voor me terwijl ze al haar kleren uittrekt.”

Nee, bedankt: “Ik vind gelijkwaardigheid in bed belangrijk, dus bdsm zou me niet opwinden.”

Minpuntje: “2 drukke banen, 2 jonge kinderen, een huishouden, hobby’s: zoals de meeste jonge gezinnen vergeten we soms tijd te maken voor elkaar. Gelukkig plannen we geregeld een intieme date in.”

Ik geef mijn seksleven een 8.

