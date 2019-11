Bedgeheimen: ‘Ik word wild als hij bijna klaarkomt en ik dat merk aan zijn geluiden’

Valérie is 19 en studente mbo Verzorgende. Wout is 23 en verkoper. Ze zijn 3 maanden samen en vertellen over hun bedgeheimen.

Valérie

Vorige bedpartners: “3.”

De eerste keer samen: “Het was duidelijk dat hij meer ervaring had dan ik, maar dat vond ik fijn. Hij kon me geruststellen en kwam ook heel hands-on over. Letterlijk en figuurlijk.”

Wij vrijen: 2 à 3 x per week.

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Zijn brede schouders maken van hem een man, geen jongen.”

Mijn favoriete standje: “Ik zit graag bovenop, dan kan ik bepalen wat er gebeurt.”

En zo vrijen we het vaakst: “Onze relatie is nog pril, dus ik heb niet het gevoel dat we vaak hetzelfde doen.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Voor deze relatie had ik maar 1 vast vriendje en 1 onenightstand. Ik wist dus nog niet veel over seks. Met Wout ontdek ik elke keer nieuwe standjes en voorspeltechnieken.”

Ik word helemaal wild als hij: “Bijna klaarkomt en ik dat kan merken aan zijn geluiden. Ik vind het soms fijner om hem te horen klaarkomen dan om zelf een orgasme te hebben.”

Ik droom weleens van: “Seks in een zwembad. Is het nog niet van gekomen.”

De hotspot: “We kussen en flikflooien wel in het openbaar, maar seksen doen we (voorlopig) in de slaapkamer.”

Nee, bedankt: “Ik voel me te onervaren voor dingen zoals anale seks en BDSM. Misschien wil ik het later wel ontdekken, maar nu focus ik liever op de basics.”

Minpuntje: “Soms denk ik dat hij meer van mij verwacht. Daar word ik weleens onzeker door, al beweert hij dat het nergens voor nodig is.”

Ik geef mijn seksleven een 8,5.

Lees ook

Bedgeheimen: ‘Een lange, vaste relatie hoeft niet saai en routineus te zijn’

Wout

Vorige bedpartners: “7.”

De eerste keer samen: “Dat was best een ontspannen moment. Ik had de indruk dat zij echt genoot en dat maakte het ook fijn voor mij.”

Wij vrijen: “2 x per week.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Haar kontje. Ik kan het niet laten om er regelmatig in te knijpen.”

Mijn favoriete standje: “Ik kan heel geil worden van doggystyle.”

En zo vrijen we het vaakst: “Na amper 3 maanden zijn er nog heel wat standjes over die de revue moeten passeren voor er routine kan ontstaan.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Seks hoeft niet altijd geil of wild te zijn. Pas bij Valérie leerde ik te genieten van voorspel en aanrakingen in plaats van echte seks.”

Ik word helemaal wild als zij: “Haar lange haren in een paardenstaart draagt die ik kan vastgrijpen als we het op z’n hondjes doen.”

Ik droom weleens van: “Seks in de open lucht. Bos-seksen staat zeker nog op mijn bucketlist.”

De hotspot: “We hebben het alleen nog maar in bed gedaan. Hoog tijd dat we het eens buiten doen, lijkt me.”

Nee, bedankt: “Ik wil veel proberen en ben best open-minded, maar ik zeg nee tegen alles waar andere mannen bij betrokken zouden worden.”

Minpuntje: “Soms merk ik dat ze stress krijgt of onzeker is over haar lichaam. Dat is echt nergens voor nodig.”

Ik geef mijn seksleven een 8.

Dit artikel komt uit Flair 45-2019. Deze editie ligt van 6 november t/m 13 november in de winkel. Ook meedoen? Stuur een mailtje naar flair@sanoma.com.

Beeld: iStock