Bedgeheimen: ‘Uit nieuwsgierigheid kochten we een voorbinddildo’

Zij is 30 en verpleegkundige. Zij is 28 en vertegenwoordiger. Ze zijn drie jaar samen en denken aan gezinsuitbreiding.

Karen

Aantal vorige bedpartners: ‘Eén man, drie vrouwen.’

De eerste keer: ‘Die staat niet echt helder op mijn netvlies. We hebben elkaar meer stapsgewijs ontdekt. Vrijen met een vrouw is nu eenmaal anders, minder afgebakend, minder op routine.’

Wij vrijen: ‘Twee à drie keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Haar borsten zijn klein en mooi.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik vind het heel opwindend als Chloë op haar knieën voor me zit, terwijl ik haar streel en vinger.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘We liggen vaak dicht naast of boven op elkaar. Dat maakt vrijen met een vrouw ook zo intiem.’

Grootste bedblunder: ‘Ik ben ooit te enthousiast geweest met de stimulerende clitorisgel. Met irritatie, pijn en branderigheid tot gevolg.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Chloë is heel vrouwelijk en gevoelig. Ze brengt ook in mij een zachtere en gevoeligere kant naar boven.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Met mijn tepels speelt, eraan likt of er zachtjes in bijt.’

Ik droom weleens van: ‘Een triootje met een derde vrouw.’

Nee, bedankt: ‘Dat spreekt voor zich: geen penissen alsjeblieft.’

Minpuntje: ‘Chloë en ik willen graag een gezinnetje stichten, maar dat is veel ingewikkelder dan bij heterokoppels. Wie gaat het kind dragen, hoe kiezen we een donor, hoe leggen we het allemaal officieel vast… Er komt heel wat bij kijken.’

Ik geef mijn seksleven een 8,5.

Chloë

Aantal vorige bedpartners: ‘Vier.’

De eerste keer samen: ‘Ik was al een jaar single toen ik Karen ontmoette. Daardoor was ik zenuwachtig toen we voor het eerst met elkaar in bed belandden. Gelukkig wist zij wel van aanpakken en kwam het initiatief van haar.’

Wij vrijen: ‘Twee à drie keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Ik let altijd op de details, dus ik kies haar handen. Ik vind het heel opwindend om die over haar of mijn lichaam te zien gaan.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik zit graag op mijn knieën over haar been. Terwijl we zoenen kan ik dan zachtjes op haar bovenbeen rijden.’

En zo vrijen we het vaakst: ‘Karen houdt meer van orale seks, terwijl ik het fijner vind als ze me met haar handen streelt.’

Grootste bedblunder: ‘Uit nieuwsgierigheid kochten we een voorbinddildo. Karen zou hem aantrekken, maar na een minuutje hebben we het ding al aan de kant gegooid. Niets voor ons.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Karen is heel open en direct als het over seks gaat. Ze haalt me uit mijn comfortzone, waardoor ik ook makkelijker over seks praat.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Me wild op mijn mond of in m’n nek kust.’

Ik droom weleens van: ‘Een meervoudig orgasme. Karen kan het al, bij mij is het nog niet zover.’

Nee, bedankt: ‘Ik ben nooit benieuwd geweest naar hoe het is om met een man te vrijen. Dat idee windt me echt niet op.’

Minpuntje: ‘Karen is wat wilder en heftiger dan ik. Soms heb ik het gevoel dat ik iets te saai of preuts ben voor haar. Aan de andere kant zou zij soms wat meer emoties mogen laten zien tijdens de seks.’

Ik geef mijn seksleven een 9.

Dit artikel komt uit Flair 48. Deze editie ligt nu in de winkel. Ook meedoen? Stuur dan een mailtje naar flair@sanoma.com.

Tekst: Elien Geboers | Beeld: iStock