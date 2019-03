Bedgeheimen: ‘Ik ben blij dat ik niet de enige ben die soms te moe is voor seks’

Zij is 32 en podoloog. Hij is 29 en elektricien. Ze zijn 4,5 jaar samen. Vorig jaar trouwden ze.

Jorien

Vorige bedpartners: “3.”

De eerste keer: “Na bijna twee ‘droge’ jaren als vrijgezel was het best wennen om me weer uit te kleden voor een man. Gelukkig is seks net als fietsen: je verleert het nooit.”

Wij vrijen: “1 à 2 x per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Ik vind elk deel van hem aantrekkelijk. Als ik toch iets moet kiezen, ga ik voor zijn lieve, bruine ogen.”

Mijn favoriete standje: “Voor mij gaan seks en comfort samen. Ik houd dus het meest van standjes als missionaris en lepeltje-lepeltje.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “De écht wilde standjes laten we aan ons voorbijgaan, maar verder variëren we veel.”

De hotspot: “Doe mij maar gewoon het bed.”

Grootste bedblunder: “Hoewel Axel handig is als het op klusjes aankomt, gebeurt het in bed weleens dat ik per ongeluk een kop- of elleboogstoot krijg.”

Magic match: “Ik ben blij dat ik niet de enige ben die weleens te moe is om te vrijen. Ook Axel heeft een zware baan en kan soms meer genieten van knuffelen.”

Ik word helemaal wild als hij: “Zijn werkoverall inruilt voor een kostuum of een meer geklede outfit.”

Ik droom weleens van: “Seks op een van zijn bouwplaatsen.”

Nee, bedankt: “Ik vind mezelf niet preuts, maar ik houd niet van wilde, kinky toestanden. Rare standjes, BDSM, anale seks, rollenspel: nope! Doe mij maar simpele seks.”

Minpuntje: “Ik ben tevreden met ons seksleven. Wel twijfelen we over kinderen. We willen ze zeker, maar kunnen maar moeilijk beslissen over de timing.”

Ik geef mijn seksleven een 9.5

Axel

Vorige bedpartners: “3.”

De eerste keer: “Als smoorverliefde puber was ik heel zenuwachtig. Ik kreeg amper mijn kleren uit. Verder was het een heel fijne, romantische ervaring.”

Wij vrijen: “1 à 2 x per week.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Ze heeft een mooi, sportief figuur. In haar trouwjurk viel dat nog meer op. Ze zag er echt prachtig uit.”

Mijn favoriete standje: “Ik vind de missionarishouding wel gezellig en romantisch. En het vraagt niet om acrobatische toeren.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “Hoewel we zelden echt rare of kinky dingen doen, heb ik toch het gevoel dat elke vrijpartij anders is.”

De hotspot: “Het bed is handig, maar ik vind het nog opwindender op de bank.”

Grootste bedblunder: “Ik ga graag uit met vrienden. Als ik wat te veel gedronken heb, denk ik dat ik de beste lover van het land ben en wil ik dat thuis bewijzen met grandioze manoeuvres. Helaas lukt dat dan zelden.”

Magic match: “Seks is spannend en sensueel, maar kan daarnaast soms hilarisch zijn. Ik ben blij dat Jorien en ik ook kunnen lachen in bed.”

Ik word helemaal wild als zij: “Een jurkje en hakken draagt. Dat maakt haar figuur nog aantrekkelijker.’

Ik droom weleens van: “Seks op een spannende plaats, zoals in een bos of op een strand.”

Nee, bedankt: “Ik heb geen behoefte aan die typische bucketlisttoestanden: triootjes, rollenspel, BDSM, anale seks. Allemaal overrated, als je het mij vraagt.”

Minpuntje: “Omdat we allebei heel drukke agenda’s hebben en fysiek vermoeiend werk doen, hebben we niet altijd de energie om te vrijen. Gelukkig kunnen we evenveel genieten van wat knuffelen.”

Ik geef mijn seksleven een 9.5

Dit artikel komt uit Flair 10. Deze editie ligt nu in de winkel. Ook meedoen? Stuur een mailtje naar flair@sanoma.com

Beeld: iStock