Bedgeheimen: ‘Ik zou het fijner vinden als ze wat vaker oogcontact maakt tijdens het pijpen’

Zij is 24 en journalist. Hij is 24 en kantoormedewerker. Ze zijn 4 maanden samen.

FLOOR

Vorige bedpartners: “18.”

Onze eerste keer: “Al na onze eerste date stelde ik voor om naar zijn huis te rijden. Ik voelde een enorme aantrekkingskracht. Die vertaalde zich later op de avond in intense, ruwe seks. Soms een tikkeltje pijnlijk, maar over het algemeen heel erg geil.”

We vrijen: “12 keer per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Hij heeft mooie schouders en bovenarmen. Heel mannelijk vind ik dat. Zijn opvallend lichte ogen zijn de kers op de taart.”

Mijn favoriete standje: “Ik lig graag op mijn buik. Zo voel ik zijn gewicht op mijn lichaam, maar kan ik niet voorspellen wat hij gaat doen. The element of surprise, dat werkt wel voor mij.”

En zo vrijen we het vaakst: “Ik denk missionaris of het schildpadje. In ieder geval niet op z’n hondjes. Hij is nogal groot geschapen, dus dat doet vaak pijn.”

De hotspot: “Op een bureau, onder een bureau, tegen een bureau…”

Grootste bedblunder: “Na 4 maanden is de lijst aan blunders gelukkig nog beperkt. Ik ben wel een keertje mijn anticonceptiepil vergeten. Dat vond ik een grote flater van mezelf.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Met Matthias ontdek ik nieuwe standjes waarin alles perfect aanvoelt. Hij heeft me ook geleerd om meer te ontspannen en minder na te denken, waardoor ik voor de eerste keer kon klaarkomen tijdens de seks. Al heeft zijn uithoudingsvermogen daar ook wel iets mee te maken.”

Ik word helemaal wild als hij: “Zich dominant opstelt en me bijvoorbeeld bij de keel grijpt. Ik kan het ook wel waarderen als hij gewoon zijn zin doet en me weinig keuze laat.”

Ik droom weleens van: ‘Geblinddoekt en vastgebonden worden. En dan: totale overgave!”

Nee, bedankt: “Seks hebben in dezelfde ruimte als andere (slapende) mensen vind ik not done. Ik vind het respectloos en zou me ook niet kunnen laten gaan.”

Minpuntje: “Ik hou wel van onze wilde, ruige seks. Maar wanneer hij de touwtjes in handen heeft en zich echt uitleeft, doet het soms een beetje pijn. Dan heeft hij niet altijd door dat het iets rustiger mag. Ook beft hij graag heel lang, terwijl dat voor mij eigenlijk niet hoeft.”

Ik geef mijn seksleven een 9.

Lees ook:

Bedgeheimen: ‘Als ik bovenop zit en de controle heb, voel ik me het geilst’

MATTHIAS

Vorige bedpartners: “17.”

Onze eerste keer: ‘Gebeurde al na onze eerste ontmoeting. Het was een heel gezellige middag. We besloten de dag af te sluiten met een filmpje bij mij thuis. Aanvankelijk was ze een beetje terughoudend, maar halverwege de avond zijn we heerlijk beginnen vrijen.”

We vrijen: “12 keer per week.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Ze heeft in totaal een prachtig lichaam. Alles aan haar lijf klopt. Ik kan uren naar haar kijken, maar als ik 1 deel moet kiezen, staar ik het liefst naar haar kont en haar prachtig geaccentueerde heupen.”

Mijn favoriete standje: “Dat is sowieso doggystyle, omdat ik dan een perfect uitzicht heb op haar kontje. In die houding kan ik ook lekker met haar borsten spelen.”

En zo vrijen we het vaakst: “We zoeken meestal naar standjes waarin ze geen pijn heeft en langer kan doorgaan. Dat lukt bijvoorbeeld goed wanneer zij op haar zij ligt en ik op mijn knieën net achter haar kont zit. Zo halen we er allebei het meeste genot uit.”

De hotspot: “Ik doe ’t het liefst tegen een muur of op een andere spontane plaats.”

Grootste bedblunder: “Een keertje stopte ze in het midden van onze vrijpartij om er een vibrator bij te pakken. Ik vond dat niet per se erg, maar was wel verbaasd. Nou ja, ze is een keertje extra klaargekomen, dus daar kan ik niet rouwig om zijn.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Dat communicatie tijdens seks niet vreemd of gênant hoeft te zijn. Zo leer je immers het snelst wat een ander wel of niet tof vindt. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om een halfuur te beffen als je het op de verkeerde manier doet.”

Ik word helemaal wild als zij: “De deur opendoet in niets anders dan een regenjas. Lekker ondeugend.”

Ik droom weleens van: “Alles waarbij het er wat ruiger aan toe mag gaan. Haar vastbinden of vasthangen met touw of kleefband, bijvoorbeeld.”

Nee, bedankt: “Seks met een andere man erbij is een no go. Ik wil ook niets in mijn achterste.”

Minpuntje: “Ik hou heel erg van blowjobs, maar ze pijpt nogal ‘gewoontjes’. Ik zou het fijner vinden als ze wat vaker oogcontact maakt tijdens het pijpen en vind het ontzettend geil als een meisje kan deepthroaten.”

Ik geef mijn seksleven 9.

Dit artikel komt uit Flair 36. Deze editie ligt van 4 september t/m 10 september in de winkel. Ook meedoen? Stuur een mailtje naar flair@sanoma.com.

Tekst: Elien Geboers| Beeld: iStock