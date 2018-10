Bedgeheimen: ‘Ik kan er echt van genieten om haar te verwennen’

Zij is 23 en leerkracht. Hij is 25 en fysiotherapeut. Ze zijn een jaar samen.

Hanna

Vorige bedpartners: ‘Eén.’

De eerste keer: ‘Ik was superzenuwachtig, want ik had nog weinig ervaring. Gelukkig was hij heel lief. We keken eerst een filmpje, daarna gaf hij me een massage. Toen ik helemaal relaxed was, begonnen we te vrijen.’

Wij vrijen: ‘Twee à drie keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Daans blauwe ogen worden nog feller in de zon. Als hij naar me kijkt, blinken ze zo mooi.’

Mijn favoriete standje: ‘Omdat ik soms nog onzeker ben, lig ik het liefst onder hem, of doen we het lepeltje-lepeltje.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Meestal ligt Daan dus boven op of naast me. Dat vind ik voor nu het fijnst.’

De hotspot: ‘We wonen allebei nog bij onze ouders, dus voorlopig doen we het gewoon in bed.’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Daan geeft me vaak complimentjes. Daardoor krijg ik meer zelfvertrouwen, ook in bed. Ik durf tussen de lakens al veel meer aan mezelf te denken.’

Grootste bedblunder: ‘Toen we net samen waren, wisten mijn ouders nog niets van onze relatie. Tot ze een keer te vroeg thuiskwamen terwijl we wat aan het flikflooien waren op de bank. Oeps, meet the parents!’

Ik word helemaal wild als hij: ‘Door mijn haar kroelt.’

Ik droom weleens van: ‘Een eigen appartementje, waar we het op meerdere plekken kunnen doen.’

Absolute afknapper: ‘Als Daan een avondje gaat stappen met z’n vrienden, hoef ik hem daarna niet te zien. Niets onaantrekkelijker dan een man die stinkt naar bier.’

Nee, bedankt: ‘Anale seks gaat me te ver.’

Minpuntje: ‘Omdat we nog niet samenwonen, zijn we soms beperkt in tijd en mogelijkheden. Ik kan niet wachten op onze eigen stek.’

Ik geef mijn seksleven een 8.

Daan

Vorige bedpartners: ‘Twee.’

Onze eerste keer samen: ‘Was heel zacht en liefdevol. Ik wilde het echt heel goed doen, want ik was stapelverliefd op haar. We hebben een romantische film gekeken en daarna heb ik haar gemasseerd, met kaarsjes en een muziekje erbij.’

Wij vrijen: ‘Twee à drie per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Ze heeft grote ogen en volle lippen, en een schattig wipneusje. Als ze hard moet lachen, lijkt ze net een tekenfilmfiguurtje.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik vind het vooral belangrijk dat Hanna zich goed voelt, dus laat ik haar vaak kiezen.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘We doen het meestal in missionaris of lepeltje-lepeltje.’

De hotspot: ‘Als we straks samenwonen, wil ik het graag een keer op de keukentafel doen.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Ik kan er echt van genieten om haar te verwennen, zowel met romantische dates als verwennerij in bed. Nooit gedacht dat het zo fijn zou zijn om zo veel aandacht te besteden aan een ander.’

Grootste bedblunder: ’In mijn enthousiasme stootte ik mijn penis een keer keihard naast haar poes. Dat deed pijn! Einde vrijpartij.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Me lekker wild begint te zoenen.’

Ik droom weleens van… ‘Seks in haar klaslokaal, met de juf in een schooluniform.’

Absolute afknapper: ‘Ik ben blij dat Hanna bijna nooit boeren of scheten laat. Als ik dat hoor bij mijn vriendin, is de lust meteen verdwenen.’

Nee, bedankt: ‘Plas- en poepseks, gadver!’

Minpuntje: ‘We zitten te vaak met pottenkijkers, maar dat wordt beter als we ons eigen appartementje hebben.’

Ik geef mijn seksleven een 7,5.

Dit artikel komt uit Flair 42. Deze editie ligt nu in de winkel. Ook meedoen? Stuur dan een mailtje naar flair@sanoma.com.

Tekst: Elien Geboers | Beeld: iStock