Bedgeheimen: ‘Die blowjob in het pashokje is het spannendste wat ik ooit heb gedaan’

Iedere week doet een stel in Flair een boekje open over hun seksleven. Dit keer is het de beurt aan Fay en Jord. Zij is 24 en administratief medewerker, hij is 25 en accountmanager. Ze zijn 1,5 jaar samen.

Fay

Vorige bedpartners: “3.”

De eerste keer: “Was zoals je normaal alleen in films ziet, haha. We doken in de koffer na een verkleedfeestje. Die nacht deed Khaleesi van Game of thrones het met Spider-Man.”

Wij vrijen: “3 keer per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Hij heeft mooie, blauwe ogen die glinsteren als we elkaar aankijken.”

Mijn favoriete standje: “We wisselen graag af. Als ik bovenop zit, voel ik hem het diepst. Dan lukt het ook vaker om klaar te komen tijdens de seks.”

En zo vrijen we het vaakst: “Let’s be real: elk stel doet de missionaris toch het vaakst?”

Voorspel is: “Een heerlijk lange massage.”

De hotspot: “Ik gaf hem een blowjob in een pashokje van een grote kledingketen. By far het spannendst wat ik tot nu toe heb gedaan.”

Grootste bedblunder: “Mijn zusje vloog mijn kamer in toen Jord me een massage gaf. We waren allebei naakt. Gelukkig zat hij met z’n rug naar de deur en heeft ze alleen zijn blote billen gespot.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Jord is heel attent en verwent me graag. Hij leerde me om mijn eigen genot op de eerste plaats te zetten. Daar geniet hij net zo van als ik.”

Ik word helemaal wild als hij: “Mijn borsten streelt en met mijn tepels speelt.”

Ik droom weleens van: “Sinds ik de film Eyes wide shut heb gezien, is seks met Jord terwijl andere mensen toekijken een stiekeme fantasie.”

Nee, bedankt: “We hebben het 1 keer geprobeerd via de achterpoort, maar dat vond ik echt niet opwindend. Het deed in het begin een beetje pijn en ik kon me niet ontspannen.”

Minpuntje: “We wonen nu allebei nog thuis en hebben niet zo veel privacy. Na de zomer gaan we eindelijk samenwonen en kunnen we losgaan.”

Ik geef mijn seksleven een 8,5.

Jord

Vorige bedpartners: “4.”

De eerste keer: “Na een paar dates ontdekten we dat we allebei dol zijn op verkleden. Daarom nodigde ik haar uit voor een verkleedfeestje. Ik was al verliefd op haar, maar toen ze opgedirkt was als Khaleesi kon ik me helemaal niet meer beheersen.”

Wij vrijen: “3 keer per week.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Ik ben een borstenman. Haar volle, ronde D-cup is een droom die werkelijkheid werd.”

Mijn favoriete standje: “Ik heb echt geen voorkeur. Ik merk alleen dat ik mijn orgasme moeilijker kan inhouden als we het op z’n hondjes doen.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “Voor mij hoeven circusstandjes niet. Doe maar gewoon de klassiekers als missionaris, cowgirl en doggy.”

Voorspel is: “Een lekker lange pijpbeurt.”

De hotspot: “Als mijn ouders niet thuis zijn, vind ik het ontzettend geil om het staand tegen de keukentafel te doen.”

Grootste bedblunder: “Toen we net samen waren, wilde ik met 1 hand haar beha losmaken. Ik had al een tijdje geen ‘oefening’ gehad, dus dat lukte voor geen meter. Best gênant als je indruk probeert te maken.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Sinds we samen zijn, ben ik veel rustiger geworden. Ik kan er echt van genieten om even helemaal niets te doen met haar in mijn armen.”

Ik word helemaal wild als zij: “Zich voor mij verkleedt in een pikant pakje.”

Ik droom weleens van: “Een uitgebreid rollenspel, met outfits en een scenario dat filmwaardig is.”

Nee, bedankt: “Anale seks hebben we een keer geprobeerd, maar dat was geen groot succes. Omdat zij zich niet comfortabel voelde, was het voor mij ook niet opwindend.”

Minpuntje: “We wonen nog niet samen, dus veel privacy of opties hebben we niet. Gelukkig hebben we de afgelopen jaren goed gespaard en gaan we na de zomer een appartementje zoeken.”

Ik geef mijn seksleven een 8,5.

Dit artikel komt uit Flair 29. Deze editie ligt vanaf 17 juli in de winkel. Ook meedoen? Stuur een mailtje naar flair@sanoma.com.

Tekst: Elien Geboers | Beeld: iStock