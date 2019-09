Bedgeheimen: ‘Hij is echt fantastisch met zijn handen. Overal’

Wouter is 30 en bio-ingenieur. Sten is 27 en vertegenwoordiger. Ze zijn 6 maanden samen en vertellen openhartig over hun bedgeheimen.

Wouter

Aantal vorige bedpartners: “7.”

De eerste keer: “We leerden elkaar kennen via een gezamenlijke vriend, die ons al goed had ingelicht over elkaars voorkeuren. Dat maakte het gesprek over wat we wel of niet prettig vonden een stuk makkelijker. De eerste keer hielden we het bij voorspel.”

Wij vrijen: “3 à 4 x per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Hij heeft helderblauwe, verleidelijke ogen. Die blík…”

Mijn favoriete standje: “Ik ben vooral zacht en voorzichtig, dus ik houd van comfortabele houdingen, zoals lepeltje-lepeltje en het schildpadje.”

En zo vrijen we het vaakst: “Voorspel is een heel groot deel van ons seksleven. We hoeven niet altijd verder te gaan dan dat.”

Grootste bedblunder: “Er wordt weleens een scheetje gelaten onder de lakens. Wat wil je, met twee mannen in bed, haha?”

Dit heb ik van hem geleerd: “Hij is de beste pijper van het land. Wat hij met zijn lippen en tong doet, daar kon ik in het begin een puntje aan zuigen.”

Ik word helemaal wild als hij: ”In mijn oor fluistert of aan mijn oorlel prutst.”

Ik droom weleens van: “Seks met een vrouw. Niet omdat ik me daartoe aangetrokken voel, maar wel omdat ik gewoon nieuwsgierig ben naar hoe dat zou voelen. De vraag is natuurlijk: zou ik ‘m überhaupt omhoog krijgen?”

Absolute afknapper: “Geblondeerd haar. En al helemaal als het alleen de puntjes zijn.”

Nee, bedankt: “Er zijn veel vooroordelen over, maar ik sta absoluut niet open voor partnerruil, een open relatie, overspel… Doe mij maar gewoon monogamie.”

Minpuntje: “Onze relatie is nog pril, dus het zou jammer zijn als er nu al minpunten zijn. Het enige wat ik kan bedenken, is dat hij soms stinkvoeten heeft.”

Ik geef mijn seksleven een 8,5.

Lees meer

Bedgeheimen: ‘Soms moeten we echt een avond zónder seks plannen’

Sten

Aantal vorige bedpartners: “11.”

De eerste keer: “In het begin is het altijd even zoeken: waar liggen de grenzen, in welke rol voel je je het best, hoe ervaren ben je? We besloten samen om ons liefdesleven rustig op te bouwen en te beginnen met een supergeil voorspel.”

Wij vrijen: “4 x per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Hij heeft het lekkerste kontje van de stad. Daar bestaat geen twijfel over.”

Mijn favoriete standje: “Als we helemaal in de stemming zijn en het mag er wat heviger aan toegaan, vind ik doggystyle enorm opwindend.”

En zo vrijen we het vaakst: “Ik denk dat pijpen met stip onze favoriete activiteit in bed is. Als we all the way gaan, doen we dat meestal in lepeltje-lepeltje.”

Grootste bedblunder: “Zijn eerste poging tot deepthroaten was geen succes. Iemand die zit te kokhalzen, is niet bepaald opwindend.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Hij is echt fantastisch met zijn handen. Overal. Hij geeft heerlijke massages en doet magische dingen met mijn klokkenspel. Handig met twee mannen, zo kun je veel bijleren van elkaar.”

Ik word helemaal wild als hij: “Mijn perineum stimuleert tijdens het pijpen.”

Ik droom weleens van: “Seks op een openbare plaats. Een beetje verstopt natuurlijk, maar wel met het risico om betrapt te worden.”

Absolute afknapper: “Okselhaar. Of eigenlijk alle lichaamsdelen met te veel wildgroei.”

Nee, bedankt: “Ik heb 1 keer een penisring geprobeerd. Nooit meer. Dat ding klemde mijn hele penis af.”

Minpuntje: “Het enige is dat Wouter zich in het openbaar nog te veel aantrekt van de blikken en meningen van anderen. Mij kan het helemaal niets schelen wat anderen van ons vinden. Als ik zin heb om hem te zoenen, doe ik dat gewoon.”

Ik geef mijn seksleven 8.

Dit artikel komt uit Flair 39. Deze editie ligt van 25 september t/m 1 oktober in de winkel. Ook meedoen? Stuur een mailtje naar flair@sanoma.com.

Tekst: Elien Geboers | Beeld: iStock