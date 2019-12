Bedgeheimen: ‘In mijn fantasie kan ik paaldansen als een pro’

Zij is 19 en verkoopster. Hij is 22 en horecamedewerker. Ze zijn 7 maanden samen en verklappen al hun bedgeheimen aan Flair.

Kimberly

Aantal vorige bedpartners: “Vijf.”

De eerste keer samen: “Ik leerde Nelson kennen in de club waar hij werkt. Ik ben daar vaste klant en op een avond vroeg hij mijn nummer en stuurde na zijn shift of ik met hem mee naar huis wilde.”

Wij vrijen: “Vier keer per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Hij gaat drie keer per week naar de sportschool, dus zijn hele lijf is mooi en gespierd.”

Mijn favoriete standje: “Ik zit graag bovenop. Dan voel ik me het aantrekkelijkst.”

En zo vrijen we het vaakst: “We wisselen veel af, maar cowgirl en doggystyle zijn onze favorieten.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Ik had nog niet veel ervaring met pijpen, dus hij heeft mij goed uitgelegd wat hij prettig vindt.”

Ik word helemaal wild als hij: “Dirty talk in mijn oor fluistert of aan mijn oorlel likt.”

Ik droom er weleens van: “Een striptease voor hem doen in een echte club. In mijn fantasie kan ik paaldansen als een pro.”

De hotspot: “We friemelen wel vaker in de club waar hij werkt: in de kelder, in de toiletten, in een hoekje op de dansvloer.”

Nee, bedankt: “Ik ben heel jaloers. Als hij naar een andere vrouw kijkt, word ik al pisnijdig. Een triootje is dus uit den boze zijn.”

Minpuntje: “Als het aan hem zou liggen, zouden we elke dag meerdere keren seks hebben. Ik vind het wel een compliment, maar soms is het een beetje vermoeiend om hem te moeten afwijzen.”

Ik geef mijn seksleven een 8.

Nelson

Aantal vorige bedpartners: “Zeventien.”

De eerste keer samen: “Ik kende haar al een tijdje uit het uitgaansleven en had mijn oog al een paar weken eerder op haar laten vallen. Toen ze met me mee naar huis ging, was ik de gelukkigste man op aarde.”

Wij vrijen: “Vier keer per week.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Ze gaat net als ik graag naar de fitness en is dus mooi in shape. Haar strakke taille in combinatie met haar mooie, volle borsten vind ik heel opwindend.”

Mijn favoriete standje: “Ik doe het liefst op z’n hondjes. Dan heb ik een lekker zicht op haar kontje.”

En zo vrijen we het vaakst: “We beginnen vaak met haar on top, maar eindigen bijna altijd in doggystyle.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Een onervaren partner hebben kan een voordeel zijn. Ze wil het heel graag goed doen, waardoor ik haar alles kan leren zoals ik het prettig vind.”

Ik word helemaal wild als zij: “Op handen en knieën naar me toe kruipt over het bed of de bank.”

Ik droom weleens van: “Een triootje, maar dat zal bij een fantasie blijven. Ze is stikjaloers op elke vrouw die in een straal van twee meter bij mij in mijn buurt komt.”

De hotspot: “Ik vind het wel spannend om het op mijn werk te doen, maar dan moet het vaak wel snel gaan.”

Nee, bedankt: “Ik begrijp dat vrouwen ook graag comfort hebben, maar van die omaonderbroeken zijn echt killers voor mij.”

Minpuntje: “Ze is supersexy, maar heeft niet elke dag zin in seks. Als ze me een paar keer na elkaar afwijst, voelt dat echt kut.”

Ik geef mijn seksleven een 8.

Dit artikel komt uit Flair 50-2019. Deze editie ligt van 11 december t/m 17 december in de winkel. Ook meedoen? Stuur een mailtje naar flair@sanoma.com.

Beeld: iStock