Zij is 21 en studeert event- en projectmanagment. Zij is 20 en studeert toegepaste economische wetenschappen. Ze zijn 10 maanden samen.

Emma

Vorige bedpartners: “10.”

De eerste keer samen: “Olivia en ik waren al een tijdje vriendinnen. Omdat ik in vorige relaties weleens te hard van stapel liep en te snel met meisjes in de koffer was gedoken, wilde ik met haar wachten. Na de vierde date was het echter al prijs. Het was een heel bijzonder moment voor ons beiden, want ik was het eerste meisje met wie zij het deed.”

Wij vrijen: “Vrijwel elke keer als we elkaar zien.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Haar benen en kontje zijn mooi gespierd, op een heel vrouwelijke manier. Ik kan er maar niet afblijven.”

Mijn favoriete standje: “Standje 69. Op die manier kunnen we beiden genieten, wat me nog meer opwindt.”

Zo vrijen we het vaakst: “We bevredigen elkaar het vaakst oraal.”

De hotspot: “Olivia woont nog bij haar ouders, en die staan niet open voor lesbische relaties. Bij haar thuis is onze relatie dus geheim en lopen we het risico om betrapt te worden. Natuurlijk vind ik het jammer dat ze er niet voor kan uitkomen, maar dat maakt de stiekeme vrijpartijen wel heel spannend.”

Grootste bedblunder: “In sommige posities klinken er tijdens het vingeren weleens vreemde geluiden. Gelukkig kunnen we gewoon lachen om die scheetjes.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Dankzij haar heb ik ontdekt dat ik kan squirten. Het gebeurt zelfs vrij snel en meerdere keren na elkaar als ze me op de juiste manier stimuleert.”

Ik word helemaal wild als zij: “Me vingert en tegelijkertijd beft.”

Ik droom weleens van: “Een trio met haar en een man, maar ik vrees dat we allebei te jaloers zijn om van die fantasie een realiteit te maken.”

Nee, bedankt: “Partnerruil zegt me niets. Ik wil helemaal niet met iemand anders naar bed.”

Minpuntje: “Ik heb echt niet te klagen. Ze is fantastisch in én uit bed. In examenperiodes heb ik soms wat weinig energie, maar daarbuiten zou ik haar elke dag willen plezieren, gewoon omdat ze het verdient.”

Ik geef mijn seksleven een 9.

Olivia

Vorige bedpartners: “2.”

De eerste keer samen: “Gebeurde na een gezellige date met een drankje en een filmpje. We gaven elkaar een spontane kus, en van het een kwam het ander. Het was mijn allereerste keer met een vrouw, dus elk detail is me bijgebleven.”

Wij vrijen: “Zo vaak als we elkaar kunnen zien.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Ze heeft prachtige ogen met een betoverende blik. Ze fonkelen het mooist wanneer ze lacht.”

Mijn favoriete standje: “Ik geniet het meest van orale seks, het maakt niet uit in welke houding.”

Zo vrijen we het vaakst: “We beffen elkaar graag en veel. Als we echt in de stemming zijn, doen we dat het liefst tegelijkertijd in standje 69.”

De hotspot: “Het klinkt misschien een beetje simpel, maar ik doe het het liefst gewoon in bed. Dan liggen we allebei comfortabel en kunnen we optimaal genieten.”

Grootste bedblunder: “Tijdens een fikse ruzie besloten we op de pauzeknop te drukken en begonnen we in plaats daarvan te vrijen. Nadat zij klaargekomen was en we wat lagen te knuffelen, zijn we beiden in tranen uitgebarsten.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Ik deed het nooit eerder met een meisje. Alles wat ik nu kan, heb ik dus aan haar te danken.”

Ik word helemaal wild als zij: “Me volledig domineert, al werkt een gepassioneerde kus ook altijd.”

Ik droom weleens van: “Een triootje. Dat lijkt ons beiden heel erg spannend, dus misschien proberen we het wel een keer.”

Nee, bedankt: “Partnerruil is echt niets voor mij.”

Minpuntje: “Ze kent mijn lichaam en weet perfect wat ik wil. Daardoor is onze seks altijd goed, maar soms ook een tikkeltje routineus en voorspelbaar.”

Ik geef mijn seksleven een 8,5.

Dit artikel komt uit Flair 40-2019. Deze editie ligt van 9 t/m 15 oktober in de winkel. Ook meedoen? Stuur een mailtje naar flair@sanoma.com.

Tekst: Elien Geboers m.m.v. Sarah Van Maele | Beeld: iStock