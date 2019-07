Bedgeheimen: ‘Ik word helemaal wild als hij tijdens doggystyle mijn keel vastgrijpt’

Zij is 23 en student psychologie. Hij is 24 en wijnexpert. Ze zijn 5 jaar samen.

Ellen

Vorige bedpartners: “4.”

Onze eerste keer samen: “We waren samen op kamp en hadden seks toen iedereen sliep. Het gebeurde snel, omdat ik bang was dat iemand ons zou betrappen.”

Wij vrijen: “1 à 2x per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Zijn bovenlijf is sexy en mannelijk.”

Mijn favoriete standje: “Als we bezig zijn in missionaris en ik met mijn benen omhoog lig, ervaar ik het meeste genot.”

Zo vrijen we het vaakst: “We wisselen af tussen klassiekers als missionaris en doggystyle.”

De hotspot: “De slaapkamer blijft mijn favoriete plek. Daar voel ik me het comfortabelst. Als we over 2 jaar samenwonen, zal dat misschien veranderen.”

Grootste bedblunder: “Ik heb 1 keer een vaginascheetje gelaten na de seks, dat was niet zo charmant. Omdat ik me zo schaamde, begon ik te huilen. Gelukkig vond Matthias het wel grappig en heeft hij me getroost.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Time is money geldt absoluut niet tijdens seks. We mogen beiden onze tijd nemen om te genieten. Niet alles hoeft altijd snel te gaan.”

Ik word helemaal wild als hij: “Het wat harder aanpakt en tijdens doggystyle mijn keel vastgrijpt.”

Ik droom weleens van: “Niets? Is het raar om geen fantasieën te hebben? Ik sta wel open voor de ideeën van Matthias.”

Nee, bedankt: “Anale seks. Dat hebben we één keer geprobeerd, maar het deed te veel pijn. Dat doen we nooit meer.”

Minpuntje: “Ik moet te vaak het voortouw nemen. Matthias mag wel wat meer initiatief nemen en dwingender zijn.”

Ik geef mijn seksleven een 9.

Matthias

Vorige bedpartners: “3.”

Onze eerste keer samen: “Was ’s nachts tijdens een kamp, toen iedereen al sliep. De sfeer was wel gespannen, want er kon elk moment iemand binnenkomen.”

Wij vrijen: “2x per week.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Ik ben fan van Ellens billen. Die zijn zo schattig.”

Mijn favoriete standje: “Doggystyle. Dan kan ik haar kontje zien én vasthouden.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “We vrijen bijna altijd in missionaris of doggystyle. We maken ook mopjes tussendoor. Dat werkt altijd voor ons.”

De hotspot: “Mijn favoriete plek blijft toch het bed.”

Grootste bedblunder: “Ooit had ik zo’n kramp in mijn been dat ik onze vrijpartij moest onderbreken om te stretchen. Nadien hebben we de draad wel weer opgepakt.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Het is oké om open te zijn over seks. Voorheen vond ik dat wel lastig.”

Ik word helemaal wild als zij: “Me een goede pijpbeurt geeft. Dat kan ze als de beste.”

Ik droom weleens van: “Vrijen in een vliegtuig. Dan verdienen we een plaatsje in de Mile High Club!”

Nee, bedankt: “Anale stimulatie en vuile praat vind ik niet opwindend. Sm-toestanden en andere pijnlijke dingen vermijd ik ook liever.”

Minpuntje: “Ellen is niet echt lenig, waardoor we geen speciale standjes kunnen uitproberen en dus altijd uitkomen bij de klassiekers.”

Ik geef mijn seksleven een 10.