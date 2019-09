Bedgeheimen: ‘Ik word wild als zij me uren opgeilt voor ik haar mag penetreren’

Zij is 25 en werkt in de jeugdzorg. Hij is 23 en ambtenaar. Ze zijn 4,5 jaar samen en doen uit de doeken over hun bedgeheimen.

Elise

Aantal vorige bedpartners: “3.”

De eerste keer samen: “We leerden elkaar eerder die avond kennen via een gemeenschappelijke vriendin. Na wat wijn en bier in een danscafé zijn we naar mijn kamer gegaan. Ik kwam er daarna pas achter dat hij nog maar 18 was. Oeps!”

We vrijen: “1 à 2 keer per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Zijn schouders. Die zijn mooi breed, maar niet te gespierd.”

Mijn favoriete standje: “Ik houd wel van doggystyle, en dan vooral om mee af te sluiten.”

En zo vrijen we het vaakst: “Missionaris of lepeltje-lepeltje. Al moet ik zeggen dat we veel afwisselen en ons best doen om het avontuurlijk te houden.”

De hotspot: “Dat is gewoon in de slaapkamer: lekker comfortabel. Al vind ik andere plekjes natuurlijk ook weleens leuk.”

Grootste bedblunder: “Wim en ik deelden tijdens een kampeertrip een tent met mijn broer en een vriend. De afscheiding tussen onze ‘kamertjes’ was alleen een dun tentdoek. Ook al waren we het eerst niet van plan, we hadden ’s ochtends toch seks. Achteraf bleek dat m’n broer toen al wakker was…”

Dit heb ik van hem geleerd: “Om me te ontspannen en meer dingen uit te proberen.”

Ik word helemaal wild als hij: “Me in zijn armen neemt en me stevig zoent.”

Ik droom weleens van: “Me een keer helemaal aan hem over te geven. Dat lijkt me heel geil.”

Nee, bedankt: “Als hij in mijn oor blaast, is het gedaan. Daar kan ik écht niet tegen.”

Minpuntje: “Hij onthoudt niet altijd wat ik wel en niet leuk vind.”

Ik geef mijn seksleven een 8.

Wim

Aantal vorige bedpartners: “2.”

De eerste keer samen: “Was na een avondje uit met vrienden. Omdat we de hele avond stonden te flirten, moedigde een gezamenlijke vriendin ons aan om samen naar huis te gaan. We hadden genoeg alcohol in ons systeem om dat ook gewoon te doen.”

Wij vrijen: “2 keer per week.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Haar billen zijn lekker zacht en rond en heerlijk om in te knijpen. Of ze nou kleren aan heeft of niet.”

Mijn favoriete standje: “Dat is afhankelijk van het soort seks dat we hebben en in welke stemming ik ben. Als ik toch moet kiezen: zij op haar rug, met haar benen omhoog.”

En zo vrijen we het vaakst: “Op z’n hondjes, denk ik.”

De hotspot: “Hoewel het bed nog altijd het comfortabelst, zachtst en ruimst is, vind ik het best spannend om het af en toe ook tegen het aanrecht of op een laag kastje te doen.”

Grootste bedblunder: “Elise moest overgeven tijdens het pijpen. Ze sprong op en is naar het toilet gerend. Dat was een nogal abrupt einde.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Ik ben van nature te voorzichtig. Dankzij haar heb ik mijn ruigere, wildere kant ook ontdekt.”

Ik word helemaal wild als zij: “Zich sexy kleedt met kanten pantykousen en me daarna uren opgeilt voor ik haar mag penetreren.”

Ik droom weleens van: “Een kinky spelletje. Dat ik Elise vastbind aan het bed, haar blinddoek en regelmatig even langskom. Ik benieuwd heel benieuwd of zo’n avontuurtje nog leuk is als het uren duurt.”

Nee, bedankt: “Geen plas- en poepseks voor mij.”

Minpuntje: “Elise neemt niet zo vaak initiatief. Meestal ben ik degene die een anders standje wil proberen.”

Ik geef mijn seksleven een 8.

Dit artikel komt uit Flair 37. Deze editie ligt van 11 september t/m 17 september in de winkel. Ook meedoen? Stuur een mailtje naar flair@sanoma.com.

Beeld: iStock