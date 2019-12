Bedgeheimen: ‘We liggen graag in elkaars armen, daar hoeft niet altijd seks van te komen’

Zij is 29 en hr-manager, hij is 30 en consultant. Ze zijn 4 jaar samen en onthullen al hun bedgeheimen.

Chloé

Aantal vorige bedpartners: “Vier.”

De eerste keer samen: “Toen ik Dennis leerde kennen, was ik nog samen met mijn ex. Hoewel ik wist dat het niet netjes was, kon ik me niet beheersen. Ik ben met hem naar huis gegaan en heb het een week later uitgemaakt met die andere jongen.”

We vrijen: “Eén keer per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Soms draagt hij een bril. Ik vind het sexy als hij er slim en zakelijk uitziet.”

Mijn favoriete standje: “Lepeltje-lepeltje vind ik het meest romantisch.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “We variëren genoeg, maar houden allebei meer van comfortabele seks. Standjes als missionaris, lepeltje-lepeltje en het schildpadje zijn dan ideaal.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Mijn exen waren veel egoïstischer in bed. Dennis neemt de tijd om me te laten ontspannen, me op te winden en me te verwennen. Daardoor heb ik geleerd om echt te genieten van het voorspel én van de seks zelf.”

Ik word helemaal wild als hij: “De binnenkant van mijn dijen masseert, uitgebreid de tijd neemt en langzaam naar boven te gaat.”

Ik droom weleens van: “Een tantrische massage. Ik heb al veel gelezen over tantra en taoïsme, maar heb er nog niet veel ervaring mee.”

De hotspot: “We deden het een keer in de auto, op weg naar een camping in Frankrijk. Dat vond ik heel spannend.”

Nee, bedankt: “Anale seks of bdsm.”

Minpuntje: “Ik kan niet meteen iets bedenken. Hij is superlief en besteedt veel aandacht aan me. Het enige wat ons soms in de weg zit, is dat we allebei niet van die initiatiefnemers zijn.”

Ik geef mijn seksleven een 9.

Dennis

Aantal vorige bedpartners: “Drie.”

De eerste keer samen: “We leerden elkaar kennen via vrienden. Hoewel Chloé verkering had, liet ik merken dat ik wel interesse had. Ze heeft de boot even afgehouden, maar is uiteindelijk toch gezwicht. Na een feestje bij vrienden thuis is ze met mij naar huis gegaan.”

We vrijen: “Drie à vier keer per maand.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Haar glimlach is betoverend. Wanneer ze lacht, straalt haar hele gezicht. Ze krijgt ook van die lieve kuiltjes in haar wangen.”

Mijn favoriete standje: “Ik houd wel van de klassiekers: missionaris, lepeltje-lepeltje en amazone.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “We beginnen meestal in missionarishouding en volgen dan gewoon ons gevoel. Soms blijft het bij 1 standje, soms wisselen we af.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Ze is geïnteresseerd in spiritualiteit, ook in de slaapkamer. In het begin was ik sceptisch, maar in bed bewuster met elkaar omgaan en wat trager en uitgebreider te werk gaan werpt zijn vruchten af.”

Ik word helemaal wild als zij: “Mijn intieme delen masseert. Ze neemt er veel tijd voor en verwent mijn hele geslachtsdeel. Ze doet veel meer dan aftrekken, zeg maar.”

Ik droom weleens van: “Een experiment met een blinddoek, touwen of handboeien, maar soft-bdsm is niet echt haar ding.”

De hotspot: “Tijdens onze laatste vakantie deden we het in de auto en in onze tent. Niet superhandig, maar wel heel opwindend.”

Nee, bedankt: “Ik geniet alleen wanneer zij dat ook doet. Ik zou dus nooit iets willen opdringen waar Chloé geen zin in heeft.”

Minpuntje: “We zijn niet superactief in bed, maar ik heb niet het gevoel dat ik iets mis. We knuffelen vaak en liggen graag in elkaars armen. Daar hoeft niet altijd seks van te komen.”

Ik geef mijn seksleven een 9.

Dit artikel komt uit Flair 51-52-2019. Deze editie ligt van 18 december t/m 24 december in de winkel. Ook meedoen? Stuur een mailtje naar flair@sanoma.com.

Beeld: iStock